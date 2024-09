Numărul furnizorilor de Internet a scăzut de aproape cinci ori în România, în ultimii 17 ani

Numărul furnizorilor de servicii de Internet a scăzut în România de aproape cinci ori, în ultimii 17 ani, de la 1.400 la circa 300, în prezent, conform datelor prezentate, miercuri, într-o conferinţă de specialitate, de preşedintele Asociaţiei InterLAN, Eric Băleanu.

„Posibilitatea consumatorului final de a alege între mai multe oferte concurente este, în ultimul timp, din ce în ce mai limitată, în timp ce costurile cu infrastructura şi cu serviciile sunt în creştere, lucrul acesta defavorizând operatorii de reţele. În acelaşi timp, există presiune pe preţuri, iar piaţa de telecomunicaţii din România este dictată cumva de operatorii majoritari. Avem nişte preţuri care sunt de ani de zile îngheţate şi costuri care cresc de la an la an. Numărul de operatori este într-o continuă scădere. Am plecat de la peste 1.400 de operatori şi am ajuns, în momentul de faţă, în România, la puţin peste 300 de operatori de servicii de acces la Internet. În general, majoritatea operatorilor mici operează în unu, maximum două judeţe. Deci, dacă împărţim numărul total de operatori la numărul de judeţe, o să vedem că nu sunt chiar foarte mulţi şi oferta nu este chiar aşa de diversă. Competitorul principal deţine, în momentul de faţă, peste 70% din numărul de conexiuni, iar împreună cu ceilalţi doi operatori care domină piaţa, practic au aproape 99% din piaţă. Aşadar, toţi ceilalţi furnizori din piaţa de servicii de telecomunicaţii deţin 1% din total”, a spus Băleanu.

Potrivit sursei citate, 43% dintre utilizatorii de Internet nu cunosc viteza serviciului la Internet pe care l-au contractat, iar 61% dintre respondenţi au spus că au achiziţionat serviciul pentru preţul cel mai mic.

În ceea ce priveşte preţurile pentru serviciile de Internet, România se află în topul primelor zece ţări care practică cele mai mici tarife.

„Costul internetului în România, pe baza datelor raportate de utilizatori, a rămas plat timp de foarte mulţi ani. Am extras un top al preţului conexiunilor la internet în ţările din regiune. După cum vedeţi, România este în afara zonei ţărilor din Uniunii Europene cu cu preţul la internet în general. În Uniunea Europeană cel mai mic preţ, în afară de România, este în Bulgaria, de 12 euro. În regiune, în general, intervalul este între 12 şi 17-18 euro. Am investigat în mai multe ţări din lume care este costul conexiunii la internet. Este un top care are peste o sută de poziţii şi am extras primele zece poziţii. România este, în momentul de faţă, pe locul şase la nivel global în topul celor mai ieftine conexiuni de acces la internet”, a menţionat şeful Asociaţiei IntreLAN.

Reprezentanţi ai unor instituţii şi asociaţii de profil participă, miercuri, la evenimentul de specialitate „Internet.ro încotro în vremuri AI?”, organizat de Digital Transformation Council.