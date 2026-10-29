O afacere născută în Regie și un pariu de milioane pe AI

Înainte să ajungă la proiecte de inteligență artificială și la investiții de milioane de euro, Soft Tehnica a depășit eșecul primei aplicații și a trecut prin mai multe schimbări de direcție. Înființată de Iulian Popescu în studenție, compania a crescut din profitul reinvestit și a dat naștere FreyaPOS. Cele două firme au avut afaceri cumulate de circa 5,5 milioane de euro în 2025, iar următorul pas este dezvoltarea unor produse proprii de AI.

Povestea începe la Târgu Jiu, în clasa a șaptea, cu un calculator 286. Apoi continuă în liceu, unde Iulian Popescu scria programe și le publica în reviste de specialitate, dar căuta deja un nume și un loc pe piață pentru viitoarea companie. În 2004, la 22 de ani, student în anul al doilea la Politehnica din București, intră în lumea antreprenoriatului. „Soft Tehnica s-a născut în căminul din Regie, iar primul sediu a fost o sufragerie. Am pornit alături de fratele meu, finanțist de formație, și de doi colegi de facultate, care au ieșit destul de repede din firmă. Atunci am învățat prima lecție dură: asociații se aleg după nevoile afacerii, nu doar după cât de buni sunt profesional”, povestește Iulian Popescu.

Primul produs, o aplicație pentru domeniul mobilei, a fost un eșec. Firma pornise cu economii puține, iar piața era prea mică pentru a permite multe alegeri. În paralel, fondatorul lucra la Siveco și își continua studiile, pe care le-a încheiat în 2007. Zilele se prelungeau cu lucrul pentru propria afacere, apoi cu învățatul. A renunțat la slujbă când a considerat că poate susține compania și că trebuie să își asume riscul.

Un produs care a adus stabilitate

Lansat în jurul anului 2007, Freya, sistemul de gestiune pentru restaurante, a adus stabilitatea căutată. Din această activitate s-a desprins ulterior FreyaPOS, ca firmă separată. Dezvoltarea s-a bazat pe reinvestirea aproape integrală a profitului și pe fonduri europene. Au urmat o filială la Chișinău și încercarea de a intra pe piața americană. „Cotitura a venit în 2020, când am intrat serios în realitate virtuală și augmentată, cu traininguri asistate de inteligență artificială și experiențe imersive. Am construit un instructor hologramă fotorealistă cu care poți vorbi, iar tot ce facem azi în cercetare pornește de acolo”, punctează antreprenorul.

Tot atunci, pandemia a lovit piața restaurantelor, de care depindea o mare parte a afacerii. „Pandemia a închis HoReCa peste noapte. Nu am concediat pe nimeni, am găsit noi linii de business, iar cifra de afaceri a crescut de la circa 1,1 la circa 1,6 milioane de euro”, spune antreprenorul.

Odată cu dezvoltarea afacerii, organizarea echipei a devenit esențială. Antreprenorul spune că a urmărit să construiască o firmă care să funcționeze și fără prezența sa, cu angajați care cunosc bine produsele și pot lua singuri decizii. „Recrutarea a fost o provocare permanentă: să găsești oameni competenți este o muncă cu normă întreagă. Soluția a fost să construiesc o organizație care să funcționeze și fără mine”, explică Iulian Popescu.

Această filosofie i-a permis în 2021 să lase conducerea companiei pentru administrația publică, unde a fost consilier de stat, secretar de stat și prefect al județului Gorj.

Ulterior, a revenit în business ca director de inovare și transformare. „M-am întors cu un alt rol și cu o altă perspectivă, pentru că am văzut statul din interior și știu mai bine ce poate face o companie privată de tehnologie pentru țara ei”, spune antreprenorul. Astăzi este acționar minoritar în Soft Tehnica, prin firma sa de consultanță IT, Evogrande SRL.

Două companii, evoluții diferite

În 2025, Soft Tehnica a avut afaceri de circa 3 milioane de euro, față de 4 milioane în 2024, în timp ce FreyaPOS a crescut de la circa 1,5 la 2,5 milioane de euro. Cele două firme au împreună peste 2.000 de clienți. Soft Tehnica are acum patru proiecte de cercetare: trei în implementare și unul în contractare. Participă la Hubul Român de Inteligență Artificială, program de aproape 67 de milioane de euro, cu șapte universități și opt companii. Aici dezvoltă SignAll, o platformă care traduce automat între limbajul semnelor și limbajul natural.

Alte proiecte urmăresc testarea aplicațiilor AI pentru atacuri și scurgeri de date, precum și realizarea, alături de INCAS, a unui rover autonom care transportă o dronă pentru depistarea defrișărilor ilegale și a incendiilor. Pentru piețele externe, compania mizează și pe AIDOO, familia de asistenți virtuali cu aplicații în relația cu clienții și în analiza conversațiilor din centrele de contact.

Grupul are proiecte în Uniunea Europeană, mai ales în Luxemburg, continuă să lucreze în Republica Moldova și a ajuns și în Noua Zeelandă. Miza este ca rezultatele cercetării să devină produse care pot fi vândute pe mai multe piețe. „Totul depinde acum de viteza cu care transformăm rezultatele cercetării în produse și de puterea de calcul pe care o avem acasă”, a spus antreprenorul. Astfel, pentru 2026, antreprenorul estimează o creștere de cel puțin 75%. Planurile includ investiții de peste 4 milioane de euro în infrastructură de calcul pentru AI. O parte dintre echipamente vor funcționa la Târgu Jiu, orașul în care a apărut ideea primei sale firme de software. „Cred că România nu își permite să depindă doar de puterea de calcul a altora. Dacă vrem inteligență artificială antrenată pe date românești, soluții de securitate cibernetică testate aici și cercetători care să nu mai plece, avem nevoie de servere aici, acasă”, încheie Iulian Popescu.