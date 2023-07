O afacere țesută cu multă grijă

Pe 31 decembrie 2021, Oana Opriș a a lansat magazinul online Genuin Shop, interfața unui business dezvoltat cu grijă față de oameni și față de natură. Interesată nu doar de a găsi materiale prietenoase cu pielea pentru fetița sa, Lara, care avea diverse alergii, ci și de a pune temeliile unui business sustenabil, de familie, antreprenoarea a pariat pe in, un hipolargenic natural. Inițial, alături de soțul său, a căutat furnizori de in spălat cu piatră, certificat, cu tot procesul de producție controlat, iar după șapte luni, i-a găsit în Spania și Franța. „Din păcate, în România n-am găsit in din surse sustenabile, așa că, după mai multe comenzi în Franța și Lituania, ne-a răsărit o idee – sau, mai bine zis, o întrebare: Cum ar fi să facem noi lenjerii din in?”, își amintește antreprenoarea. „Mai mult, cumnații noștri au un business în industria textilă de mai bine de un deceniu – așa că am decis să țesem povestea mai departe împreună”, completează ea.

De la plan la acțiune

Știa avantajele inului, așa că au pornit la drum cu așteptări mari. „Ne-am îndrăgostit de felul în care fibrele de in – de 3 ori mai groase decât cele de bumbac – îl fac să fie răcoros vara și călduros iarna. Și nu în ultimul rând, faptul că în producția de in, nimic nu se pierde, fiind printre cele mai sustenabile plante”. Astfel, a pus temeliile unui mic atelier unde a început să croiască lucruri cu grijă, atât pentru adulți cât și pentru cei mici. Pentru stocurile inițiale, a investit 50.000 de euro, fonduri proprii, iar de la idee la shop online funcțional a trecut aproximativ un an și jumătate, timp în care au fost achiziționate materialele, a fost dezvoltat magazinul, a fost testat materialul și a fost pregătită experiența viitorilor clienți. „Genuin a apărut în pandemie și, după ce am devenit mamă, când aveam 32 de ani. Mă încadrez în profilul tipic de antreprenor român”, zâmbește Oana Opriș. Cât despre primul an de activitate, Genuin a a generat venituri cât să acopere aproximativ 80% din costurile rulate. „Genuin este ca un copil în creștere. Învață, greșește, e creativ, e plin de viață și are extrem de multă energie. Așa că nu ne gândim la a supraviețui în piață, ci la a crea ceva valoros pentru noi și pentru industria noastră. Primul an a generat bani cât să putem rula stocuri credem că vom atinge un break-even și o trecere pe profit spre sfârșit de 2024 – început de 2025”, explică Oana Opriș.

Pentru că se concentrează pe creșterea afacerii, anul trecut, printre investiții, care au inclus o suplimentare de fonduri proprii, antreprenorii au reușit să obțină fonduri prin programul Innovation Norway pentru Green Start-ups, de peste 170.000 euro, cu care și-au propus să achiziționeze echipamente performante care să îi ajute în eficiență dar și echipamente de reciclat propriile resturi textile. Gama de produse Genuin acoperă așternuturi pentru copii și adulți, dar și mic mobilier și produse home deco (perne decorative, perdele, draperii,tăblii de pat, accesorii bucătărie), pentru a contribui la un lifestyle prietenos cu natura.În ceea ce privește piața din România, Oana Opriș crede că încă este la început. „Conform unui studiu recent făcut de noi, împreună cu IZidata, clienții români cumpără în medie o nouă lenjerie de pat la 1-2 ani (35%), urmați de cei care fac acest lucru la 6-11 luni (24%), iar suma pe care majoritatea o cheltuie este de 101-200 de lei pentru o lenjerie nouă de pat 48%, urmați apoi de cei care alocă 51-100 lei (21%). „Poate vă miră că noi suntem optimiști cu astfel de cifre, dar suntem. Inul este un material care merită să fie în casa fiecărui roman și, încetul cu încetul, va fi.”

Oamenii au început să se uite la interiorul casei mai mult ca înainte și să acorde un real interes asupra designului și modului în care se simt acasă. „Asta a ajutat, deoarece noi ne dorim să aducem natura mai aproape de oameni, în interiorul casei lor, și să le oferim ceva ce rezistă pentru generații și oferă un somn de calitate”. Cele mai vândute produse sunt cele pentru ferestre, de tip perdele/draperii, iar pe categoria aceasta clienții sunt arhitecții și designerii interiori. „Ei sunt cei care cu încredere în noi și în materiale, reușesc să ne aducă mai aproape de clienți. O a doua sursă este reprezentată de clienții care, cu mare deschidere, pun preț pe locul în care își petrec foarte mult timp – dormitorul. Aceștia sunt interesați nu doar de o estetică premium și relaxată, dar și de calitatea materialului.

Până să se orienteze către antreprenoriat, Oana Opriș a condus programul de licență al The Enrepreneurship Academy, singura facultate de antreprenoriat aplicat din țară, unde a și dezvoltat programe de antreprenoriat pentru adulți. A ajuns aici după ce și-a obținut doctoratul în Inovație în Educația Superioară Publică și după o experiență de zece ani în care a activat în piața de Real-Estate. „Recunosc că, lucrând cu atâția antreprenori de succes, m-a prins și pe mine curajul și esența creației proprii, iar Genuin este rezultatul încrederii câștigate lucrând cu antreprenori. Iar sistemul pe care l-am aplicat în Genuin, cât și cunoștințele de vânzări, vin mult din background-ul meu de Real-Estate”, mai spune antreprenoarea.

De-a lungul timpului, pe Oana Opriș au ghidat-o mai multe persoane, însă o influentă mai mare asupra sa și a dezvoltării sale au avut-o Ilinca Păun, care i-a fost șefă și prietenă timp de 12 ani, Cosmin Alexandru – care a ajutat-o mereu în sistemul de a lua decizii și Adrian Florea, care o inspiră să aibă curaj și încredere în potențialul său. Crede că primele provocări au fost cele de a găsi furnizorii potriviți și cantitateade stocuri/ culori potrivite pentru a-și susține activitateadar de a le da și un avantaj competitiv. Ca planuri pe termen scurt, Oana Opriș mărturisește că mai pregătește un tip de business, care „se împletește frumos” cu Genuin, însă acum îl dezvoltă doar pe hârtie.

În 2023, antreprenorii vor investi peste 200.000 de euro, dintre care cei 170.000 de euro primiți prin Innovation Norway, pentru a dezvolta atelierul și a achiziționa echipamente moderne. Totodată, ei vor să tatoneze piețele din Olanda și Spania prin retaileri. Până la finele anului, Oana Opriș estimează să obțină o dublare a cifrei de afaceri, iar orice profit va fi reinvestit.