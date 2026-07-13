O familie plătește 1.100-1.300 de euro pentru câteva zile de vacanță la all inclusive în Bulgaria

O familie formată din doi adulți și un copil care își dorește o vacanță all inclusive de 5-6 nopți în Bulgaria plătește, în general, 1.100-1.300 de euro, arată o platformă online de turism din România pentru vacanțe în țara vecină.

Românii sunt pe primul loc în topul turiștilor în Bulgaria, în fața celor din Germania, Polonia, Grecia și Cehia sau, din acest an, a celor din Ucraina, arată Travel Planner. Între mai și octombrie 20025, Bulgaria a atras aproximativ 2,5 milioane de turiști din UE, iar românii au reprezentat 31% dintre aceștia, potrivit Institutului Național de Statistică din Bulgaria.

Stațiunile bulgărești preferate de români sunt Nisipurile de Aur, Albena, Sunny Beach, Constantin și Elena, iar în ultimii trei ani, Sveti Vlas datorită investițiilor în hoteluri noi, cu servicii premium.

În 2026, durata medie a unei vacanțe în Bulgaria a scăzut la 5,2 nopți față de 5,8 în anii anteriori, iar specialiștii se așteaptă ca odată cu apariția ofertelor last minute numărul nopților de cazare să scadă la 4-5.

Cele mai multe rezervări sunt în zona 1.100-1.300 de euro pentru o familie formată din doi adulți și un copil. În iunie-iulie (vârf de sezon), prețurile pornesc de la 350 de euro pentru două persoane care aleg un sejur de 5 nopți, all inclusive. O familie formată din doi adulți și un copil sub 12 ani plătește aceeași sumă, deoarece copiii sub 12 ani nu sunt taxați.

Pe de altă parte, sectorul de vacanțe premium a fost cel mai puțin afectat.

Travel Planner este o platformă online de turism fondată în 2007, care oferă vacanțe în Bulgaria, Grecia și Turcia. De-a lungul anilor, s-a specializat în vacanțe cu destinația Bulgaria, având peste 550.000 de clienți pentru sejururi în țara vecină. Anul trecut, compania a înregistrat vânzări de 30 de milioane de euro.