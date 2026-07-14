O nouă inițiativă BEI mobilizează până la 80 miliarde de euro pentru finanțarea unicornilor tech

România susține lansarea noului instrument strategic de finanțare a inovației prin Banca Europeană de Investiții (BEI), care mobilizează până la 80 de miliarde de euro pentru finanțarea unicornilor tech, a anunțat ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘Europa are un nivel ridicat al cercetării, antreprenori și companii tehnologice cu potențial extraordinar. Dar prea multe dintre acestea întâmpină dificultăți exact în momentul în care trebuie să facă pasul de la start-up la companie globală. De prea multe ori, capitalul necesar pentru această etapă este în afara Europei. Aceasta este provocarea la care răspunde noua inițiativă European Tech Champions (ETCI 2.0) lansată de Banca Europeană de Investiții (BEI) la finalul săptămânii trecute, în care România are un rol important, fiind unul dintre primii susținători ai acestui proiect. Prin mobilizarea a până la 80 de miliarde de euro în acest instrument, Europa construiește unul dintre cele mai ambițioase mecanisme de investiții dedicate companiilor tehnologice aflate în etapa de scalare și consolidării unui ecosistem european al fondurilor de investiții’, a scris acesta, luni, pe pagina sa de Facebook.

Inițiativa este coordonată de Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI), prin Fondul European de Investiții (FEI), și are ca obiectiv să sprijine companiile europene de tehnologie să găsească mai ușor finanțarea de care au nevoie pentru a crește și a concura la nivel global.

‘În ultimul an, am susținut activ această direcție inclusiv în dialogul cu Nadia Calvino, președintele Grupului BEI, și cu reprezentanții FEI, pentru că România are interesul să participe încă de la început la construcția unor astfel de instrumente europene de finanțare. În paralel, lucrăm la consolidarea ecosistemului de fonduri de investiții și la dezvoltarea unor instrumente moderne de finanțare, inclusiv prin Banca de Investiții și Dezvoltare’, a precizat Nazare.

În context, ministrul interimar al Finanțelor a explicat că, pentru România, miza este mult mai mare pentru că reprezintă șanse mai bune pentru ca antreprenorii români inovatori să atragă capital, înseamnă o piață mai puternică a fondurilor de investiții și mai mulți investitori interesați să finanțeze afaceri care se dezvoltă aici.

‘Este, totodată, șansa companiilor românești cu potențial să poată crește din România, să rămână conectate la economia europeană și să aibă acces la resursele financiare necesare pentru a deveni campioni internaționali. ETCI 2.0 va sprijini dezvoltarea a peste 100 de fonduri de investiții, va extinde finanțarea către fonduri de creștere și își propune să mobilizeze investiții pentru peste 1.500 de companii tehnologice europene. Este exact tipul de instrument de care Europa și România au nevoie dacă vrem ca ideile, tehnologia și valoarea create aici să rămână și să se dezvolte aici. Cred că România trebuie să fie prezentă acolo unde se construiesc instrumentele moderne de finanțare, ca stat inițiator al direcțiilor, nu doar ca beneficiar. Prin implicarea în astfel de inițiative contribuim la consolidarea ecosistemului european al fondurilor de investiții, la dezvoltarea unui flux mai puternic de capital privat pentru inovare și la poziționarea României ca un partener credibil în construcția următoarei generații de campioni tehnologici europeni. O economie mai competitivă înseamnă nu doar inovație tehnologică, ci și noi moduri de a finanța creșterea. Aceasta este o direcție strategică atât pentru dezvoltarea României, cât și pentru consolidarea influenței sale la nivel european’, susține Nazare.