OCDE: Inteligența artificială ar putea crește productivitatea sectorului financiar cu aproximativ 12% în următorul deceniu

Adoptarea pe scară mai largă a inteligenței artificiale ar putea crește productivitatea sectorului financiar din economiile G7 cu aproximativ 12% în următorul deceniu, însă beneficiile vor depinde de modul în care vor fi gestionate riscurile asociate acestei tehnologii, a declarat joi Antonio Gomes, director adjunct în cadrul Direcției pentru Afaceri Financiare și Corporative a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

‘Economiile și sistemele financiare sunt în prezent remodelate de transformări tehnologice profunde. Estimările OCDE sugerează că adoptarea pe scară mai largă a inteligenței artificiale ar putea crește productivitatea sectorului financiar în economiile G7 cu aproximativ 12% în următorul deceniu. Totuși, beneficiile sale vor depinde de cât de bine vom gestiona riscurile. Inteligența artificială poate îmbunătăți formarea prețurilor, gestionarea riscurilor, conformitatea și deciziile de investiții, reducând totodată costurile operaționale. Ea poate ajuta instituțiile financiare și participanții la piață să proceseze mai rapid volume mari de informații și să aloce capitalul mai eficient’, a afirmat Gomes, la Forumul ‘Finanțe Digitale în Europa Centrală și de Est’.

Potrivit acestuia, utilizarea inteligenței artificiale în sectorul financiar se va extinde treptat de la activitățile administrative și de suport către operațiunile financiare de bază.

‘Până acum, multe aplicații s-au concentrat asupra funcțiilor de suport și a operațiunilor administrative, dar se așteaptă ca inteligența artificială să fie utilizată tot mai mult în activitățile financiare de bază, de la evaluarea bonității până la administrarea portofoliilor și a lichidității. Inteligența artificială bazată pe agenți autonomi poate duce acest proces și mai departe. De exemplu, agenți AI care evaluează un debitor, verifică respectarea cerințelor de conformitate și monitorizează expunerea rezultată pe măsură ce apar informații noi. Pentru consumatori, acești agenți ar putea facilita compararea și schimbarea furnizorilor de servicii, stimulând concurența’, a explicat reprezentantul OCDE.

El a atras atenția asupra a trei riscuri principale asociate utilizării inteligenței artificiale în sistemul financiar, respectiv concentrarea furnizorilor de tehnologie, reziliența cibernetică și autonomia sistemelor.

‘Există însă trei riscuri legate de inteligența artificială care merită o atenție deosebită: concentrarea, reziliența cibernetică și autonomia. În primul rând, dependența de un număr mic de furnizori de tehnologie ar putea crea vulnerabilități în întregul sistem financiar. În al doilea rând, inteligența artificială poate crește viteza, amploarea și complexitatea atacurilor cibernetice, punând o presiune considerabilă asupra rezilienței operaționale și reducând timpul disponibil pentru reacție. În al treilea rând, sistemele autonome, precum inteligența artificială bazată pe agenți, pot evolua mai rapid decât cadrele de guvernanță și mecanismele eficiente de protecție’, a avertizat Gomes.

În acest context, oficialul OCDE a subliniat că utilizarea unor sisteme similare de inteligență artificială de către mai multe instituții financiare ar putea amplifica tensiunile de pe piețe.

‘Agenții AI ar putea transfera fonduri, ajusta pozițiile de lichiditate sau amplifica mișcările pieței cu mare viteză. Dacă mai multe instituții utilizează sisteme similare, reacțiile lor simultane ar putea amplifica tensiunile. Prin urmare, încrederea și securitatea sunt fundamentale pentru funcționarea și stabilitatea piețelor financiare. Provocarea este să construim încrederea în paralel cu inovarea, prin măsuri adecvate de protecție și transparență, care să susțină dezvoltarea și adoptarea responsabilă a tehnologiei’, a susținut acesta.

Antonio Gomes a evidențiat și necesitatea unor mecanisme de guvernanță care să asigure supravegherea umană a sistemelor de inteligență artificială.

‘Principiile OCDE privind inteligența artificială oferă o bază. Supravegherea umană, siguranța, securitatea și responsabilitatea pe întregul ciclu de viață al sistemelor AI sunt esențiale pentru o guvernanță eficientă. Pe piețele financiare, aceasta este o responsabilitate comună, împărțită între instituțiile financiare, autoritățile de reglementare și supraveghere, dar și dezvoltatorii de inteligență artificială și furnizorii terți. Consiliile de administrație ale instituțiilor financiare sunt responsabile pentru stabilirea unor mecanisme solide de guvernanță, inclusiv de gestionare a riscurilor și de raportare a informațiilor legate de inteligența artificială’, a precizat reprezentantul OCDE.

În sprijinul acestei afirmații, el a prezentat rezultatele unui sondaj privind utilizarea inteligenței artificiale la nivelul conducerii companiilor.

‘Un sondaj recent al OCDE, realizat în rândul a 851 de companii listate din 48 de jurisdicții, a arătat că 69% dintre companii au discutat aspecte legate de inteligența artificială la nivelul consiliilor de administrație, însă o proporție mai redusă a promovat mecanisme de gestionare a riscurilor asociate acesteia’, a arătat Gomes.

Referindu-se la digitalizarea sectorului financiar, oficialul OCDE a subliniat că aceasta poate contribui la îmbunătățirea productivității și la facilitarea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la finanțare.

‘Piețele de capital sunt esențiale pentru competitivitate. Ele susțin dezvoltarea companiilor existente, finanțează noi afaceri și furnizează capital pe termen lung, care recompensează inovarea și stimulează industriile emergente. Inovarea digitală poate face ca aceste piețe să funcționeze mai bine. Într-un studiu recent care a vizat 21 de țări, OCDE a estimat că o creștere cu 10% a digitalizării sectorului financiar este asociată cu o creștere de 0,1% a ritmului anual de avans al productivității în industria medie. Efectul este de două ori mai mare în industriile intensive în active necorporale, care depind puternic de date, cercetare-dezvoltare și capital organizațional’, a explicat Gomes.

Acesta a atras atenția și asupra fragmentării piețelor europene de capital și a necesității unei integrări mai profunde a acestora.

‘În prezent, doar aproximativ 10% din capitalizarea piețelor bursiere globale este reprezentată de companii listate pe bursele din Uniunea Europeană. Piețele europene de capital rămân fragmentate, iar companiile continuă să se bazeze în mare măsură pe finanțarea bancară. Economiile nu sunt direcționate către investiții productive atât de eficient pe cât ar putea fi. Prin urmare, construirea unor piețe financiare mai profunde și mai integrate nu este doar o prioritate a sectorului financiar, ci o prioritate pentru creșterea economică’, a mai spus Antonio Gomes.

Forumul ‘Finanțe Digitale în Europa Centrală și de Est’ este organizat joi, la București, de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în colaborare cu Institutul de Studii Financiare (ISF).