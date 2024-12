Oficial indonezian: Avem un număr record de turişti români şi cred că va creşte în viitor

Numărul de turişti români care vizitează Indonezia în acest an va depăşi cifra de 25.000, un record, care poate fi depăşit în viitor, a declarat, pentru AGERPRES, Kementerian Luar Negeri, responsabil pentru Europa de Est din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Indoneziei.

„Pentru întreg anul trecut, după ce 2021 a fost închis şi în 2022 au fost peste 13.000 de români în Indonezia, s-a înregistrat un record de peste 25.000 de turişti din ţara voastră. Anul acesta până în septembrie, pentru că nu avem încă cifrele totale, numărul lor este acelaşi, deci va exista o creştere şi în acest an. Vorbim despre un record de turişti români, chiar şi faţă de 2018. Sunt date bazate pe statistica înregistrată la intrarea în ţară. Şi cred că numărul va mai creşte în viitor, mai ales că există două variante de zbor. Ştim că este destul de scump transportul până aici şi că asta contribuie semnificativ la bugetul unei vacanţe, dar toată lumea este încrezătoare. În ceea ce priveşte un zbor direct, oricând este posibil, dar asta depinde de companiile aeriene, vorbim despre o afacere”, a afirmat oficialul indonezian.

Acesta a precizat că Bali reprezintă principalul punct de atracţie pentru turiştii români, zonă pe care guvernul ţării asiatice şi-ar dori să o „elibereze” prin crearea altor „10 Bali”.

„Bali continuă să fie cea mai bună opţiune pentru turiştii din întreaga lume, nu doar pentru români, şi asta pentru că are o infrastructură foarte bună, are conexiuni bune, are o acoperire bună la telefonie şi internet, dar sunt o grămadă de alte regiuni la fel de spectaculoase. Dar din păcate care nu beneficiază de aceleaşi facilităţi. Însă guvernul nostru a lansat deja un program privind alte 10 noi Bali în Indonezia. Pentru că sunt regiuni la fel de atrăgătoare, cu plaje la fel de frumoase, dar în acest moment nu există atât de multe spaţii de cazare şi toate celelalte. Dar sunt la fel de spectaculoase”, a completat Kementerian Luar Negeri.

Ambasadorul României la Jakarta, Dan Adrian Bălănescu, a declarat că fluxul de turişti indonezieni către România nu poate fi contabilizat foarte bine, având în vedere faptul că aceştia preferă să viziteze mai multe ţări în cadrul unei excursii.

„În domeniul turismului, ca şi la schimburile comerciale, minimul s-a atins în 2021, în primul an complet al pandemiei, când au fost aproximativ 500 de turişti, dar de atunci creşterea este explozivă şi s-a ajuns anul trecut la 25.000, iar anul acesta se depăşeşte această cifră. Într-adevăr, majoritatea se duc în Bali, dar nu doar acolo se duc, ci şi în alte zone, în Jakarta, mai ales turismul de afaceri. În sens invers, dinspre Indonezia spre România, cifrele sunt mai mici şi explicaţii ar fi multiple, deşi au populaţie destul de mare de 280 de milioane de locuitori, iar dintre aceste 280 de milioane aproximativ 7 milioane merg în străinătate, majoritatea în Asia. În Europa ajung mai puţin. Iar când merg în Europa, nu se duc într-o ţară ci fac un fel de turneu şi atunci sunt mai greu de urmărit, pentru că ei îşi iau viză Schengen şi călătoresc în diverse ţări europene. Estimările noastre sunt undeva până la 2.000 de turişti indonezieni pe an în România, dar e în creştere şi datorită interesului pe care îl văd aici din semnalele pe care le primim. Şi eu am încercat să promovez puţin turismul românesc prin discuţii cu presa, prin participări la târguri turistice şi aşa mai departe”, a spus Bălănescu, pentru AGERPRES.

„Ca zonă de interes faţă de ce nu au ei ar fi zona montană spre exemplu. În plus ei sunt mari amatori de filme cu vampiri şi filme horror şi atunci sunt fascinaţi de personajul Dracula şi mulţi când merg în România vizitează castelul Bran. În plus, merg în staţiunile montane, Sinaia, Predeal, oraşele istorice româneşti, Braşov. De asemenea, ei cunosc foarte bine fotbalul românesc, Hagi e o vedetă aici foarte cunoscută, Mutu, Popescu, mă întreabă ce mai fac. Au urmărit şi prestaţia noastră la Olimpiadă şi au văzut că am fost buni la înot, la canotaj şi am primit întrebări şi în interviurile pe care le dau. Ştiu despre gimnastica românească, despre Nadia Comăneşti şi mă tot întreabă. În plus sunt interesaţi de lupte, se pare că sportivii de la lupte greco-romane sunt cunoscuţi aici, pentru că ei sunt interesaţi de acest sport”, a completat diplomatul român.

Dan Adrian Bălănescu consideră că va fi greu ca Bali să fie „detronată” din poziţia de cea mai vizitată zonă din Indonezia, datorită notorietăţii sale.

„Eu tot ce pot să vă spun este că an de an se observă o creştere a numărului de turişti români, când se va opri această creştere nu ştiu, dar acum suntem într-o anumită creştere. Pe de altă parte, Bali este o insulă saturată de turişti. Este în discuţii la ei, nu chiar ca la Barcelona, dar iau în calcul să evite situaţia în care ar putea ajunge precum Barcelona în privinţa turiştilor străini. Acum sunt discuţii pentru construirea unui aeroport în nordul insulei Bali, pentru a mai echilibra un pic turismul pe insula Bali şi încearcă să dezvolte alte zone turistice pe care le numesc noile Bali, cum ar fi Lombok sau insulele Flores. Încearcă să echilibreze un pic turismul, să nu vină toată lumea doar în Bali, dar nu este foarte uşor, pentru că Bali are deja o notorietate şi are o cultură total diferită faţă de Indonezia”, a adăugat ambasadorul român.

Stabilit de 23 de ani în Indonezia, Radu Brebenar şi-a deschis în pandemie restaurantul City Grill cu specific balcanic în Yogyakarta şi spune că turiştii români care vizitează zona, nu revin după ce au vizitat cele două puncte de atracţie majoră, templele Borobudur şi Prambanan.

„Sunt în Indonezia de 23 de ani, din 2001. Nu pot spune că indonezienii s-au obişnuit cu mâncarea balcanică şi cred că această problemă este legată de carne de porc, ei fiind musulmani. Turiştii români vin din ce în ce mai mult în Indonezia în fiecare an creşte numărul lor şi marea lor majoritate sunt interesaţi de Bali, din păcate. Pentru că Bali este foarte turistică. Cei care ajung în Yogyakarta le place oraşul. Dar nu mai vin şi a doua oară, pentru că odată ce ai văzut Borobudur şi Prambanan nu mai face sens să vii şi a doua oară şi atunci preferă alte destinaţii”, a afirmat Brebenar.

Bali are avantajul de a înţelege mai bine nevoile turistului străin, spre deosebire de celelalte zone a căror economie nu depinde în mare măsură de acest sector, spune Brebenar.

„Indonezia este o cultură total diferită. Ceea ce şi-ar dori turiştii români, şi nu numai ei, ar fi să ar fi ca nevoile lor să fie înţelese. Cum foarte lung multă lume şi-ar dori să găsească bere spre exemplu, dar în foarte multe locuri berea este o problemă. Din punctul ăsta de vedere, Bali înţelege mult mai bine turiştii. Dar e de înţeles, pentru că Bali nu are un alt venit în afară de turism, pe când Yogyakarta mai are şi alte venituri şi nu sunt atât de disperaţi ca balinezii. Preţul este ridicat doar pentru avion, în rest mâncarea şi toate celelalte sunt ieftine. Mulţi clienţi care au venit în restaurant mi-au spus că este mult mai ieftin să îţi faci un concediu în Indonezia, decât în Croaţia sau Mamaia. Depinde foarte mult şi de cât timp stai. Dacă ai veni pentru trei zile nu merită, dar dacă vrei să faci un concediu de două-trei săptămâni ieşi mai bine aici. Dar eu vă spun, nu am avut turişti români, unguri sau sârbi care să vină aici şi să-mi spună că nu le-a plăcut”, a mai adăugat omul de afaceri român.