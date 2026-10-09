Oricine refuză folosirea termenului de ‘Super Inteligență’ în loc de ‘Inteligență Artificială’ este un ‘dușman’, afirmă Trump

Președintele american Donald Trump, care dorește să impună termenul de ‘Super Inteligență’ (SI) în loc de ‘Inteligență Artificială’ (AI), a afirmat joi că va considera a fi un ‘dușman’ pe oricine nu-l urmează pe această cale, fără a oferi detalii despre ce ar presupune această amenințare, relatează AFP.

‘Casa Albă consideră DUȘMAN pe oricine folosește termenul ‘inteligență artificială’ în locul noului termen foarte bine acceptat și mai precis de ‘super inteligență”, a scris președintele american pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

El a semnat săptămâna trecută un decret care oficializează termenul de ‘Super Inteligență’ (SI) pentru referirile viitoare ale administrației sale la ‘Inteligența Artificială’ (IA), termen în care el vede o conotație negativă.

Anterior, Trump a mai făcut referire la această schimbare de nume în discursul susținut în septembrie în fața Adunării Generale a ONU, unde a estimat că ‘sună mult mai bine’ să se vorbească despre ‘Super Inteligență’ (SI) în loc de ‘Inteligență Artificială’ (AI).

Această obligație impusă de el în SUA nu se aplică și sectorului privat, deși unele companii s-au conformat deja. Astfel, noul termen este acum folosit în comunicările Meta, compania lui Mark Zuckerberg. De asemenea, Elon Musk folosește termenul de ‘Super Inteligență’ în mesajele postate pe rețeaua sa socială X.

Această dezbatere semantică are o explicație în primul rând politică. Președintele american, un susținător al acestei noi tehnologii, încearcă să-i dea o conotație pozitivă în timp ce în SUA cresc preocupările legate de securitatea modelelor de IA.

Pe de altă parte, Trump are o înclinație să schimbe denumiri consacrate. De pildă, el a redenumit ‘Golful Mexic’ în ‘Golful Americii’.