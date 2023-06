Guvernul a aprobat Ordonanţa care stabileşte majorări salariale în Educaţie

UPDATE 14:15. Guvernul a aprobat joi ordonanţa care stabileşte majorări ale salariilor în învăţământ, cu 1000 de lei brut pentru cadrele didactice şi cu 400 de lei brut pentru personalul nedidactic.

„Iată că, după ce săptămâna trecută Anexa 8 din Legea salarizării, tot la decizia Coaliţiei a fost aprobată în Guvernul României, şi anume atingerea grilei prevăzută în Legea 153, astăzi, prin decizia coaliţiei s-au aprobat două lucruri majore. Odată s-au luat în calcul cerinţele sindicatelor şi s-au mărit pe brut cu 1.000 lei salariile tuturor persoanelor care sunt cadre didactice şi nedidactice cu 400, dar şi didactice auxiliare tot cu 1000. După cum bine ştiţi pe site-ul Ministerului Muncii şi pe site-ul Ministerului Educaţiei, aseară s-au postat în transparenţă publică. În urma dezbaterilor publice s-au mai identificat câteva categorii care nu erau şi nu făceau parte din anexa cu salarizarea şi a fost rezolvat şi acest aspect astăzi în ordonanţa de urgenţă. Aşa cum s-a decis şi coaliţia şi domnul prim-ministru astăzi vom continua discuţiile cu sindicatele pentru noua grilă de salarizare, bineînţeles cu sindicatele din educaţie în primul rând, după care urmează celelalte sindicate”, a spus Budăi, la finalul şedinţei de Guvern.

Acesta a precizat că speră ca astăzi, „simbolic, de 1 iunie, să închidem această perioadă prin care am trecut în ultimul timp, copiii să se poată poată întoarce la şcoală şi părinţii să fie liniştiţi”.

Salariile de bază ale lucrătorilor din sistemul de învăţământ cresc de la 1 iunie 2023, această majorare reprezentând un avans din creşterile salariale de care ar urma ca aceştia să beneficieze de la data de 1 ianuarie 2024, potrivit notei de fundamentare care însoţeşte proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul naţional de învăţământ de stat, publicată miercuri seara pe site-ul Ministerului Muncii.

„Începând cu data de 1 iunie 2023 se majorează salariile de bază: a) personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi instituţiilor de învăţământ superior cu suma 1.000 de lei brut pe fiecare funcţie; b) personalului nedidactic din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi instituţiilor de învăţământ superior cu suma 400 de lei brut pe fiecare funcţie”, se spune în document.

Majorările se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, iar impactul financiar asupra bugetului general consolidat pentru anul curent se ridică la 2,168 miliarde de lei.

De majorările salariale prevăzute în OUG beneficiază personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior.

De asemenea, s-a convenit asupra faptului că, în noua Lege a salarizării, salariul mediu brut al debutantului/asistentului universitar urmează să fie stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023. Intrarea în plată a noii grile de salarizare va fi realizată etapizat, pentru o perioadă de trei ani, după cum urmează: 40% în primul an, 30% în al doilea an şi 30% în al treilea an.

Ordonanţa de urgenţă pe care Guvernul o va adopta joi schimbă radical modul de salarizare în educaţie, a anunţat premierul Nicolae Ciucă, la începutul şedinţei Executivului, adăugând că „majorările salariale de care vor beneficia toţi cei care se desfăşoară activitatea în sistemul de educaţie beneficiază astăzi de garanţia coaliţiei de guvernare”.

„Am convocat o şedinţă de Guvern astăzi, de 1 iunie, o şedinţă excepţională pentru că am apreciat că este absolut necesar să facem în aşa fel încât să remediem tot ceea ce s a întâmplat în aceşti 30 de ani în care cu adevărat s-au acumulat o serie de nedreptăţi şi inechităţi în sistemul educaţional, iar acestea trebuie să fie îndreptate. Este dreptul tuturor celor care astăzi îşi desfăşoară activitatea în sistemul educaţional din România, iar rolul nostru, împreună cu dumnealor, este să căutăm şi să adoptăm decizii care să rezolve aceste probleme. Sigur, nu putem asigura şi nu ne putem asuma că printr-o singură decizie şi printr-o singură activitate aceste probleme vor putea să fie rezolvate. Ordonanţa de urgenţă de astăzi schimbă radical modul de salarizare în educaţie pentru că am considerat că este necesar ca noi toţi să înţelegem rolul şi menirea pe care o au atât dascălii, cât şi întreg sistemul, (…) în identificarea soluţiilor şi asigurarea unui sistem educaţional aşa cum ne dorim noi toţi„, a declarat Ciucă.

El a menţionat că întregul personal din sistemul de educaţie, „aproximativ 330.000 de oameni, care au zilnic grijă de copii”, vor fi primii beneficiari ai noii grile de salarizare.

„Din perspectiva noastră, este garanţia încrederii că discutăm despre un proces ireversibil, care va fi consolidat prin dialog cu întreg mediul asociativ, care va fi consolidat prin măsurile care vor fi luate la nivelul Ministerului Educaţiei şi la nivelul Guvernului, astfel încât să asigure derularea întregului proces de reformă din educaţie. Este momentul să recunoaştem că astăzi România nu-şi mai poate permite să ţină dascălii şi elevii departe de şcoală. Sunt momente foarte importante pentru copiii din clasa a VIII-a, sunt momente importante pentru tinerii care finalizează liceul şi trebuie să intre în examenul de Bacalaureat. Sunt aspecte pe care le-am avut şi le avem în continuare în vedere astfel încât să intrăm în normalitate şi să asigurăm coerenţă întregului proces de transformare şi de modernizare a educaţiei în România”, a adăugat premierul.

Nicolae Ciucă şi-a exprimat convingerea că prin această decizie şi prin întâlnirile cu reprezentanţii sindicatelor din educaţie se va reda „speranţa unui viitor mai bun pentru copii”.

„Sunt convins că, prin decizia de astăzi şi întâlnirile pe care le vom avea astăzi cu reprezentanţii sindicatelor din educaţie, vom reuşi împreună să redăm speranţa unui viitor mai bun pentru copiii noştri, pentru că atât noi, cât şi ei îşi doresc să reuşească în viaţă, îşi doresc să îşi descopere menirea, îşi doresc să valorifice talentul fiecăruia dintre ei. Am convingerea că, legând prietenii noi şi recunoscând tot ceea ce au de făcut prin educaţie, vor realiza că prin ei înşişi şi prin sprijinul nostru vor reuşi în viaţă„, a mai spus Ciucă.

El a menţionat că sistemului de educaţie va fi printre priorităţile guvernamentale.

„Prin demersul nostru şi prin dialogul şi măsurile care vor continua, vom asigura un sistem de educaţie care va ocupa unul dintre primele locuri, alături de sănătate, în priorităţile guvernamentale. Urez copiilor încă o dată ‘La mulţi ani!’, iar tuturor celor care ne aflăm astăzi la masa deciziei guvernamentale, să avem disponibilitate la dialog şi să facem în aşa fel încât să arătăm că, prin responsabilitatea noastră, nu facem altceva decât să manifestăm grija şi datoria faţă de viitorul copiilor noştri„, a adăugat premierul.