Majorarea graduală a contribuției la Pilonul II de pensii, de la 4,75% la 6% până în 2031, reprezintă una dintre măsurile esențiale pentru creșterea veniturilor viitorilor pensionari, susține președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), Cristian Pascu, la cea de-a XII-a Conferință Internațională a Institutului de Studii Financiare (ISF).

Potrivit acestuia, contribuția la Pilonul II ar fi trebuit să ajungă la 6% încă din 2016, conform legii inițiale, iar majorarea acesteia este deja asumată de România prin Planul Bugetar-Structural Național pe Termen Mediu 2025-2031, agreat de Guvern cu Comisia Europeană.

În acest context, președintele APAPR a susținut necesitatea unei creșteri graduale a contribuției, cu 0,25 – 0,50 puncte procentuale anual în perioada 2028-2031, pentru o implementare sustenabilă din punct de vedere bugetar.

Cristian Pascu a subliniat că, pe lângă reducerea deficitului bugetar, sunt necesare reforme structurale și măsuri pentru consolidarea veniturilor viitorilor pensionari. Totodată, acesta a evidențiat importanța protejării Pilonului II, în condițiile în care contribuțiile reprezintă proprietatea individuală a participanților, iar stabilitatea regulilor este esențială pentru încrederea în sistem și economisirea pe termen lung.

În ceea ce privește evoluția sistemului de pensii private, președintele APAPR a arătat că Pilonul II a ajuns la 8,5 milioane de participanți și active nete de 237 de miliarde de lei, în timp ce Pilonul III numără 1,15 milioane de participanți și active nete de 8,9 miliarde de lei.

De asemenea, fondurile de pensii administrate privat au generat un câștig net de 95,5 miliarde de lei pentru participanți în cei 18 ani de funcționare, în condițiile unui randament mediu anual de 8,5%, comparativ cu o inflație medie anuală de 4,8%.

Totodată, Pilonul II a efectuat plăți în valoare de 8,5 miliarde de lei către aproximativ 365.000 de beneficiari și moștenitori, reprezentând pentru milioane de români principala sau chiar singura formă de acumulare financiară pe termen lung, potrivit datelor prezentate de reprezentantul APAPR.

O altă măsură considerată esențială pentru valorificarea potențialului sistemului de pensii private vizează revigorarea Pilonului III, prin actualizarea deductibilității fiscale.

Astfel, plafonul de deductibilitate fiscală de 400 de euro anual pentru contribuțiile individuale și 400 de euro anual pentru contribuțiile angajatorilor a rămas neschimbat de aproape 18 ani, perioadă în care salariul mediu pe economie a crescut de peste cinci ori, diminuând semnificativ relevanța economică a stimulentului fiscal.

În acest sens, Cristian Pascu a evidențiat necesitatea majorării substanțiale a plafonului, în condițiile în care o propunere legislativă vizează creșterea acestuia la 1.200 de euro anual. O variantă mai ambițioasă ar fi raportarea deductibilității la echivalentul a trei-patru salarii minime brute anual.

Președintele APAPR a subliniat și importanța încurajării angajatorilor să contribuie la economisirea pentru pensie, prin beneficii extrasalariale, astfel încât Pilonul III să devină o componentă mai importantă a economisirii voluntare și a diversificării veniturilor la pensionare.

Referitor la rolul fondurilor de pensii private în economie, Cristian Pascu a arătat că aproximativ 95% din activele acestora sunt investite în România, iar capitalul acumulat reprezintă circa 12% din Produsul Intern Brut (PIB).

Totodată, fondurile de pensii dețin aproximativ 10% din datoria publică a României și reprezintă al doilea cel mai mare cumpărător de titluri de stat, cu 27% din totalul achizițiilor, potrivit datelor prezentate de președintele APAPR.

În același timp, acestea dețin între 45% și 50% din acțiunile liber tranzacționabile (free-float) de la Bursa de Valori București (BVB) și peste 10% din capitalizarea totală a pieței, având un rol important în finanțarea companiilor românești, susținerea listărilor și asigurarea lichidității pieței de capital.

În perspectiva anului 2030, fondurile de pensii private ar putea deveni o sursă tot mai importantă de capital autohton pentru finanțarea economiei, inclusiv a investițiilor în infrastructură, energie, tranziție verde și digitalizare.

Potrivit președintelui APAPR, dezvoltarea sistemului de pensii private poate contribui atât la creșterea veniturilor viitorilor pensionari, cât și la finanțarea pe termen lung a economiei românești, prin consolidarea economisirii, stimularea investițiilor și dezvoltarea pieței de capital.

Pentru valorificarea acestui potențial sunt necesare predictibilitate legislativă, consolidarea Pilonului II, stimularea Pilonului III și un tratament fiscal adecvat economisirii pe termen lung, se mai precizează în comunicat.

Cristian Pascu a susținut aceste idei în cadrul celei de-a XII-a Conferințe Internaționale a ISF, organizată sub tema ‘Piețele financiare 2030 – Investiții, tehnologie și competențe pentru o nouă economie’.