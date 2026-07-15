Peiu: AUR se opune visului lui Nicușor Dan de a conduce singur țara

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că președintele Nicușor Dan etichetează AUR ca fiind anti-occidental pentru că acest partid s-ar opune ‘visului’ șefului statului de a conduce ‘singur și direct’ țara.

‘Sper că acum le este limpede tuturor adepților votării guvernelor Tomac-Veștea-posibil Nazare de ce nu era/este posibil ca AUR să voteze vreodată vreo emanație a lui Nicușor Dan! Președintele Dan, printr-un gest descalificant, ajută la clarificarea totală în zona AUR și a susținătorilor acestui partid. Pe de altă parte, este o mare ticăloșie la care se pretează omulețul de la Cotroceni: folosirea minciunii la nivel național și promovarea conducerii personale. Nicușor Dan s-a devoalat: este un om mic cu ambiții infinit mai mari decât ii permite Constituția. Descompunerea mișcărilor lui Dan este cât se poate de facilă. Acesta își dorește un regim personal, să conducă singur și autoritar țara, motiv pentru care și-a inventat și o motivație: să apere țara de așa-zisul pericol anti-occidental!’, a scris Peiu, miercuri, pe Facebook.

Potrivit lui Peiu, Nicușor Dan încearcă ‘să discrediteze AUR, pentru a-și justifica derapajele anti-democratice’.

‘De ce AUR este singurul partid etichetat de Dan ca fiind anti-occidental, deși acum un an același Dan vorbea de trei partide anti-occidentale? Simplu: pentru că AUR se opune visului lui Nicușor Dan de a conduce singur și direct țara, ignorând regulile democratice. Evident că AUR nu este deloc anti-occidental, iar Nicușor Dan știe acest lucru, dar omulețul mic cu ambiții mari vrea neapărat să fie Carol al II-lea și nu știe cum. Dacă nu a putut să pună stăpânire pe AUR, încearcă să îl discrediteze, pentru a-și justifica derapajele anti-democratice’, a adăugat Peiu.