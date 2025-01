Peste 400 de pub-uri din Marea Britanie s-au închis în 2024 din cauza costurilor ridicate

Numărul pub-urilor care funcţionează în Anglia şi Ţara Galilor a scăzut în acest an sub pragul de 39.000 de unităţi, pentru prima dată în istorie, după ce mai multe sute de localuri au închis definitiv porţile în acest an, transmite DPA.

Statisticile oficiale arată că 412 pub-uri au fost demolate sau şi-au schimbat domeniul de activitate în acest an. Datele analizate de specialiştii în imobiliare de la Altus Group arată că numărul total de pub-uri din Anglia şi Ţara Galilor, inclusiv cele care sunt vacante sau sunt oferite spre închiriere, a scăzut până la 38.989 de unităţi.

Mai multe de 34 de pub-uri s-au închis în fiecare lună a acestui an, pe măsură ce ritmul dispariţiei localurilor din comunităţile locale s-a accelerat. Este vorba de cel mai abrupt declin al numărului de pub-uri înregistrat după 2021, când sectorul a fost lovit de restricţiile din pandemie şi explozia preţurilor la energie. În total, numărul de pub-uri din Marea Britanie a scăzut cu peste 2.000 de unităţi de la începutul lui 2020 şi până în prezent.

Cele mai recente cifre vin într-un context de creştere a costurilor şi de prudenţă în rândul consumatorilor când vine vorba de cheltuieli, având în vedere că au crescut ratele la creditele ipotecare şi chiriile. În plus, în luna aprilie 2025 urmează să intre în vigoare mai multe măsuri bugetare care urmează să crească şi mai mult costurile pentru operatorii de pub-uri.

„Mulţi proprietari de localuri cu care am vorbit sunt îngrijoraţi că acesta ar putea fi ultimul lor Crăciun având în vedere majorarea contribuţiilor plătite de angajatori la sistemul de asigurări sociale şi majorarea salariului minim”, a declarat Alex Probyn, analist la Altus Group.

„Berarii şi pub-urile injectează miliarde de lire sterline în economie şi susţin peste un milion de locuri de muncă, aşa că ştim că închiderile au un impact dezastruos asupra bugetului şi pieţei muncii”, a spus şi Emma McClarkin, director la British Beer and Pub Association.

Datele oficiale arată că Londra a pierdut cel mai mare număr de pub-uri în 2024, când şi-au închis porţile 55 de localuri, astfel că la finele anului în Londra funcţionau 3.470 de pub-uri.