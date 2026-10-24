Petrescu (ASF): Reconstrucția Ucrainei, o oportunitate pentru România

Reconstrucția Ucrainei poate contribui la stabilitatea și prosperitatea regiunii, iar pentru România implicarea în acest efort reprezintă o oportunitate, a declarat președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, la conferința ‘Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investments’.

‘Reconstrucția Ucrainei poate contribui la stabilitatea și prosperitatea regiunii, deschizând noi perspective de cooperare economică. Pentru România, implicarea în acest efort reprezintă o oportunitate de a sprijini refacerea unei țări vecine, de a consolida relațiile comerciale și de a construi parteneriate de durată’, a subliniat Petrescu, conform mesajului transmis AGERPRES.

El a menționat că România dispune de avantaje importante, începând cu poziția geografică, infrastructura portuară și conexiunile dunărene și continuând cu experiența companiilor în energie, construcții, transporturi și industrie, dar a semnalat că valorificarea acestor atuuri presupune însă o viziune economică coerentă, investiții și parteneriate internaționale solide.

În opinia președintelui ASF, un rol deosebit revine finanțării, iar amploarea reconstrucției va depăși capacitatea resurselor publice și va necesita mobilizarea capitalului privat.

‘Piețele de capital pot contribui prin instrumente de finanțare pe termen lung, fonduri de investiții specializate și mecanisme care să faciliteze participarea companiilor la proiecte majore de infrastructură și dezvoltare economică’, a transmis Petrescu.

Totodată, a adăugat acesta, la fel de importantă este capacitatea de administrare a riscurilor, într-un mediu afectat de război, mecanismele de asigurare, reasigurare și garantare putând influența decisiv disponibilitatea investitorilor de a finanța proiecte.

‘Capitalul are nevoie de predictibilitate, de instituții credibile și de reguli clare. Putem contribui la acest efort prin expertiza în supravegherea piețelor financiare nebancare, promovarea unor standarde ridicate de transparență și guvernanță și dialogul cu participanții la piață pentru identificarea unor soluții financiare sustenabile’, a punctat șeful ASF.

Potrivit acestuia, România are nevoie de o strategie națională care să conecteze potențialul companiilor românești cu oportunitățile de investiții, sursele de finanțare și parteneriatele europene.

‘Reconstrucția Ucrainei se pregătește deja, iar poziția pe care România o va ocupa în această transformare depinde de capacitatea noastră de a acționa din timp. Deciziile și parteneriatele construite astăzi vor determina relevanța economică a României în regiune pentru deceniile următoare’, a mai transmis Alexandru Petrescu.

New Strategy Center a organizat joi și vineri, la Romexpo, cea de-a treia ediție a conferinței internaționale ‘Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment’, eveniment dedicat identificării unor proiecte strategice și oportunități concrete de investiții pentru reconstrucția Ucrainei, precum și consolidării cooperării economice dintre România și Ucraina.