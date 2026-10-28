Petrescu (ASF):Piețele financiare trebuie să susțină investițiile, economisirea pe termen lung și dezvoltarea economică

Piețele financiare trebuie să fie capabile să susțină investițiile, economisirea pe termen lung și dezvoltarea economică, iar reglementarea financiară să mențină încrederea publicului și să asigure un echilibru între protecție, investiții și inovare, a afirmat marți președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu.

‘Am subliniat importanța unor piețe financiare capabile să susțină investițiile, economisirea pe termen lung și dezvoltarea economică. Reglementarea financiară trebuie să mențină încrederea publicului și să asigure un echilibru credibil între protecție, investiții și inovare’, a transmis Alexandru Petrescu, într-o postare pe o rețea de socializare.

Președintele ASF a participat marți, la București, la conferința internațională GBSN Beyond 2026, unde a susținut o intervenție în cadrul panelului ‘Politics, Markets, and Society’, dedicat relației dintre dezvoltarea economică, leadership și progresul societății.

Acesta a evidențiat rolul integrării europene în modernizarea economiei și a instituțiilor din România, dar și decalajele care persistă între diferite categorii ale populației.

‘Am vorbit despre transformările politice, economice și sociale prin care a trecut România în ultimele decenii și despre rolul integrării europene în modernizarea economiei și a instituțiilor noastre. Aceste progrese sunt semnificative, însă decalajele regionale, accesul inegal la educație și infrastructură și diferențele de oportunități ne arată că beneficiile dezvoltării economice nu sunt resimțite în aceeași măsură de toți cetățenii’, a precizat Petrescu.

Totodată, președintele ASF a atras atenția asupra responsabilității instituțiilor de învățământ economic în pregătirea viitorilor lideri și profesioniști, în contextul transformărilor tehnologice și al dezvoltării inteligenței artificiale.

‘Am evidențiat, totodată, responsabilitatea școlilor de afaceri în formarea viitorilor lideri și profesioniști, într-un context în care complexitatea economiei și dezvoltarea inteligenței artificiale cer competențe analitice solide, discernământ și înțelegerea consecințelor sociale ale deciziilor economice’, a adăugat acesta.

În opinia sa, următoarea etapă de dezvoltare a României presupune decizii responsabile, investiții și o perspectivă pe termen lung, astfel încât beneficiile progresului economic să se extindă și asupra generațiilor viitoare.

‘Pentru România, următoarea etapă de dezvoltare cere decizii responsabile și o perspectivă pe termen lung. Miza este să valorificăm resursele și cunoașterea, încurajând inițiativa și investițiile ale căror beneficii să se extindă și asupra generațiilor viitoare’, a subliniat Alexandru Petrescu.