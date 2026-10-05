Pîslaru: României îi lipsește o viziune coordonată asupra sectorului locuințelor

României îi lipsește, în acest moment, o viziune coordonată asupra sectorului locuințelor, domeniu care se îndreaptă în direcția corectă, cu sprijinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), a declarat, luni, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, la un eveniment de specialitate.

‘Am realizat deja câteva lucruri în domeniul locuințelor, iar unele dintre ele sunt chiar mai recente decât programul ‘Prima Casă’. Cred că ceea ce lipsește cu adevărat în România, în acest moment, este o viziune coordonată asupra sectorului locuințelor – domeniu care, desigur, în prezent, cu sprijinul Ministerului Dezvoltării, se îndreaptă în direcția corectă’, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, în România există o problemă legată de diferențierea diverselor segmente ale sectorului locuințelor.

‘În România au existat numeroase dezbateri privind locuințele sociale și diversele modele implementate – ‘Prima Casă’ fiind unul dintre ele -, iar locuințele construite prin ANL reprezentând o altă componentă a acestei intervenții specifice de politici publice. Totuși, s-a discutat prea puțin despre viziunea de ansamblu asupra sectorului locuințelor. În prezent, la nivel european, suntem invitați să ne implicăm strategic în întregul sector al locuințelor. Acest lucru presupune o conectare mai strânsă ca niciodată între sectorul privat și cel public’, a afirmat Pîslaru.

El a precizat că, în ultima perioadă, în România, au fost implementate cu fonduri europene un număr semnificativ de investiții în domeniul locuințelor.

‘Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a inclus intervenții substanțiale în acest sector. Deși aceste acțiuni nu au fost neapărat în prim-planul atenției publice, inițiative precum renovarea clădirilor rezidențiale și publice reprezintă un demers care își propune renovarea a 4,6 milioane de metri pătrați de clădiri rezidențiale și publice’, a adăugat ministrul.

Acesta a menționat că, în ceea ce privește locuințele pentru tineri, ‘un alt aspect mai puțin mediatizat’, au fost finalizate 885 de unități locative destinate tinerilor din grupuri vulnerabile, precum și profesioniștilor din domeniile sănătății și educației.

‘MIPE a distribuit 122.000 de vouchere pentru panouri solare și sisteme de stocare a energiei electrice, în cadrul programului REPowerEU. Aceasta înseamnă că 122.000 de gospodării au beneficiat de acest program. Așadar, PNRR a demonstrat capacitatea noastră de a implementa proiecte și a arătat că problemele legate de eficiența energetică și de prioritizarea sectorului locuințelor pot fi abordate în mod adecvat’, a mai spus Pîslaru.

El a subliniat că, în privința politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027, România dispune ‘de o finanțare de jumătate de miliard, adică 500 de milioane, destinată domeniului locuințelor’.

‘Am utilizat mecanismul de reexaminare la jumătatea perioadei (‘mid-term review’) pentru a ne concentra pe acest obiectiv – întrucât aceasta a fost direcția stabilită pentru viitor – și am redirecționat 206 milioane de euro către acest scop specific. Ne numărăm printre primele țări din Europa care au redirecționat o sumă atât de importantă’, a explicat oficialul.

Pe viitor, Pîslaru susține că ‘în loc să ne limităm la simpla finanțare a proiectelor, trebuie să găsim o abordare coerentă care să lege marile obiective și provocări, cum ar fi demografia, de exemplu, întrucât problema locuințelor este strâns legată de demografie’.

El a pledat și pentru necesitatea unei schimbări de optică: ‘trebuie să trecem de la finanțarea preponderentă a investițiilor publice către sectorul privat’.

‘Ideea multiplicării și a mobilizării investițiilor private este crucială. În acest sens, consider că avem nevoie de instrumente financiare. Am susținut mereu că o treime din finanțarea aferentă următorului Cadru Financiar Multianual pentru România – și PNRR-ului – ar trebui să vizeze mobilizarea sectorului privat; așadar, văd o treime din fonduri direcționate în această zonă. Apoi, cel mai important lucru este evitarea fragmentării și asigurarea unei bune cooperări între mecanismele centrale și instrumentele de finanțare – printr-o abordare de tip ‘hub’, având Banca de Investiții și Dezvoltare în centru, completată de inițiative regionale bazate pe principiul subsidiarității și pe implicarea autorităților locale, care cunosc cel mai bine nevoile de planificare din teritoriu’, a arătat Dragoș Pîslaru.

Federația Investitorilor și Dezvoltatorilor pentru o Economie Sustenabilă (FIDES) și Confederația Patronală Concordia organizează, luni, la Palatul Parlamentului evenimentul Romania Affordable Housing Summit.

Dezbaterile se concentrează pe abordarea europeană, regională și românească despre finanțarea și soluțiile privind locuințele accesibile, precum și pe coordonatele pieței rezidențiale.

Potrivit datelor prezentate de organizatori, 40,7% dintre români locuiau în 2024 în gospodării supraaglomerate, față de 16,9% în Uniunea Europeană. În același timp, aproximativ 94% din populație trăia într-o locuință proprietate personală, iar la recensământul din 2021 circa 25% dintre locuințele din România erau neocupate. Situația diferă, însă, semnificativ de la o regiune la alta.