PNL: Decizia CEDO confirmă că Guvernul Bolojan a avut dreptate. Instanțele nu decid alocarea banilor publici

Decizia Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) confirmă că Guvernul Bolojan a avut dreptate și instanțele nu pot decide în locul Executivului cum sunt folosiți banii publici, a transmis, joi, Partidul Național Liberal.

Reacția liberalilor vine după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis joi că România nu a încălcat Convenția prin neplata integrală a unor drepturi salariale câștigate în instanță de judecători.

‘Hotărârea pronunțată astăzi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului confirmă corectitudinea poziției Guvernului Ilie Bolojan în disputa cu Înalta Curte de Casație și Justiție privind plata drepturilor salariale restante ale magistraților. Partidul Național Liberal constată astfel justețea poziției precedentului Executiv și consideră că decizia CEDO întărește separația puterilor în stat atunci când vine vorba despre folosirea fondurilor publice. CEDO confirmă un principiu pe care premierul Ilie Bolojan l-a apărat consecvent: deciziile privind alocarea resurselor publice aparțin Guvernului și Parlamentului, nu instanțelor judecătorești’, se arată într-un comunicat al PNL.

Liberalii consideră că, prin deciziile de eșalonare și reeșalonare a plăților restante, precedentul Executiv a urmărit un ‘obiectiv legitim, respectiv protejarea echilibrului bugetar’.

‘CEDO a constatat astfel îndreptățirea deplină a Guvernului României de a lua măsurile bugetare necesare în interesul statului. Mai mult, CEDO atrage atenția asupra riscului unor conflicte de interese atunci când magistrații pronunță hotărâri care-i avantajează direct, privind drepturi salariale de care beneficiază ei înșiși. Este o observație foarte importantă, care trebuie analizată cu atenție și responsabilitate de instituțiile sistemului românesc de justiție și care trebuie să aibă consecințe practice pentru viitor, de eliminare a riscului conflictelor de interese’, mai transmite PNL

Totodată, PNL reafirmă că respectarea hotărârilor judecătorești și independența justiției sunt principii fundamentale ale statului de drept, dar acestea trebuie să funcționeze împreună cu respectarea altor principii la fel de importante – cel al separației puterilor în stat și cel a responsabilității privind gestionarea finanțelor publice.

‘Ilie Bolojan a avut dreptate să apere competențele constituționale ale Guvernului și interesul general, chiar și atunci când această poziție a generat un conflict cu conducerea ICCJ’, subliniază liberalii.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a informat joi că a respins, în unanimitate, cererile formulate de cinci judecători și foști judecători români care s-au plâns de neexecutarea integrală a unor hotărâri judecătorești prin care statul fusese obligat să le plătească diferite sume de bani, cu titlu de despăgubire pentru diferențele de remunerație considerate a fi discriminatorii în raport cu alte categorii de magistrați sau funcționari.