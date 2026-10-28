PNL: Îi cerem premierului să adopte urgent rectificarea bugetară. Guvernarea PSD nu poate ține România ostatică

Partidul Național Liberal îi cere premierului Luca Niculescu să adopte ‘urgent’ rectificarea bugetară, susținând că ‘guvernarea PSD nu poate ține România ostatică’.

‘Partidul Național Liberal îi solicită prim-ministrului Luca Niculescu să finalizeze și să adopte, în cel mai scurt timp, rectificarea bugetară necesară funcționării instituțiilor și serviciilor publice esențiale. România are nevoie de finanțarea imediată a sistemului de sănătate, a serviciilor de urgență, a proiectelor europene și altor investiții aflate în derulare. Orice nouă întârziere poate duce la blocaje grave și poate împinge instituții esențiale ale statului în incapacitate de funcționare, cu impact negativ direct asupra cetățenilor’, se arată într-un comunicat transmis miercuri de PNL.

Potrivit liberalilor, întârzierea rectificării bugetare reprezintă ‘o încălcare flagrantă’ a obligației de a guverna.

‘Reamintim PSD că este singurul partid de guvernare și nu mai are pe cine să arunce vina pentru problemele țării. Înainte de învestirea noului Guvern, PSD spunea că rectificarea bugetară e vitală și că statul riscă să nu mai poată finanța servicii esențiale în absența acesteia. Dacă rectificarea era vitală ieri, nu poate deveni secundară astăzi, doar pentru că PSD a ajuns la putere și vrea să-și facă jocurile ascunse. Spitalele, școlile, Primăriile și companiile care așteaptă plățile statului nu pot funcționa după calendarul de partid al lui Sorin Grindeanu’, a mai transmis PNL.

Conform PNL, ‘PSD nu poate ține România ostatică până când Ministerul Finanțelor îi validează propaganda mincinoasă’.

‘Cerem PSD să nu transforme o operațiune bugetară urgentă într-un instrument de scandal și manipulare. Cerem de asemenea PSD să oprească vehicularea de cifre false, amestecând sume provenite din facturi emise, estimări neclare privind lucrări încă nefacturate, solicitări suplimentare ale ministerelor, impact al unor hotărâri judecătorești și previziuni privind necesarul de funcționare până la sfârșitul anului’, se precizează în comunicatul PNL.

Guvernul se conduce de la Palatul Victoria, nu din sediul PSD, au evidențiat liberalii. ‘Îi cerem premierului Luca Niculescu să-și exercite autoritatea de șef al Guvernului și să adopte urgent rectificarea bugetară. Guvernul României se conduce de la Palatul Victoria, nu din sediul PSD, iar instituțiile statului nu pot fi împinse în blocaj din cauza unui partid necinstit’, a completat PNL.