Popa (BNR): Rata anuală a inflaţiei se va mări la 4,9% în 2024, se va reduce la 3,5% în 2025 şi la 3,3% în 2026

Rata anuală a inflaţiei se va mări la 4,9% în 2024, apoi se va reduce la 3,5% în 2025 şi la 3,3% în 2026, a declarat miercuri Cristian Popa, membru al Consiliului de administraţie BNR.

Acesta a citit un mesaj din partea guvernatorului Mugur Isărescu, la prima ediţie a conferinţei „INVEST in Hospitality Properties in the CEE Region”.

„În ceea ce priveşte perspectiva apropiată, potrivit noilor date şi evaluări la nivelul Băncii Centrale, rata anuală a inflaţiei se va mări probabil la 4,9% la finele anului curent, apoi se va reduce la 3,5% la finele anului 2025, la 3,3% la finele trimestrului trei 2026. S-a observat că evoluţia fluctuantă şi nivelurile mai ridicate ale ratelor anuale ale inflaţiei sunt atribuibile prioritar unor efecte de bază în dublul sens, asociate inclusiv modificărilor legislative în domeniul energiei aplicate în luna aprilie 2024, dar şi secetei severe din acest an”, se arată în mesajul guvernatorului BNR.

Potrivit lui Cristian Popa, situaţia fiscal-bugetară contribuie, de asemenea, la presiunile inflaţioniste. „Incertitudini însemnate continuă să fie asociate evoluţiei anticipate a preţurilor energiei şi alimentelor, inclusiv pe fondul modificărilor legislative din domeniu, precum şi traiectoriei viitoare a cotaţiei ţiţeiului şi a altor materii prime, în condiţiile escaladării tensiunilor geopolitice. Creşterea în termen anual a economiei a fost susţinută în semestrul unu şi probabil pe ansamblul întregului an 2024, în mod prioritar de consumul privat. Se remarcă, de asemenea, nivelul crescut şi peste aşteptări atins recent de dinamica anuală de două cifre a costului unitar în forţa de muncă din sectorul privat”, se mai precizează în mesajul prezentat.

Reprezentantul Băncii Naţionale a vorbit şi despre incertitudinile şi riscurile ce pot decurge din conduita politicii fiscale şi a aceleia de venituri, având în vedere măsurile fiscale şi bugetare ce ar putea fi implementate începând cu anul 2025, în scopul poziţionării deficitului bugetar pe o traiectorie descrescătoare, sustenabilă şi compatibilă cu noul cadru de guvernanţă al UE.

Totodată, Cristian Popa a afirmat că incertitudinile şi riscurile crescute la adresa perspectivei activităţii economice, implicit a evoluţiei pe termen mediu a inflaţiei, sunt generate şi de escaladarea tensiunilor geopolitice, de războiul din Ucraina şi de conflictul din Orientul Mijlociu, precum şi de evoluţiile economice din Europa şi de la nivel global. El a precizat că este important să se menţină ritmul ridicat de atragere a fondurilor europene, precum şi orientarea acestora pentru „a genera sinergii în economie pe termen lung”.

Prima ediţie a conferinţei „INVEST in Hospitality Properties in the CEE Region”, despre creşterea profitabilităţii în România şi în centrul şi estul Europei, organizată miercuri, la Bucureşti, de Think Tank-ul INVEST, are ca ţară invitată Elveţia.

Evenimentul reuneşte miniştri, foşti prim-miniştri, ambasadori, lideri ai lanţurilor hoteliere internaţionale, investitori, reprezentanţi ai băncilor şi experţi în real estate pentru a analiza oportunităţile oferite de piaţa românească şi de Europa Centrală şi de Est (ECE), într-un moment de expansiune şi dezvoltare a infrastructurii hoteliere.