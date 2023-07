Povara taxelor plătite la stat. Gabriel Biriș, despre măsurile fiscale discutate în Coaliție: „Sunt niște cârpeli, nu rezolvă problema”

Disciplina plății taxelor la bugetul de stat este încă o lecție de învățat pentru parte din firmele din România. Sunt taxe și contribuții are sunt mari, sau inechitabile. Dacă ne raportăm la serviciile statului, atunci efortul financiar poate fi pus sub semnul întrebării. Cum să ne raportăm corect la plata taxelor și impozitelor la stat și cum poate fi înțeleasă politica fiscală? Răspunsurile lui Gabriel Biriș, co-managing partner Biriș & Goran, avocat specializat pe fiscalitate și fost secretar de stat în ministerul Finanțelor, în podcastul „În arenă cu Dragoș Anastasiu„.

„Sunt vremuri foarte grele, și am ajuns în vremuri foarte grele din cauza unor greșeli. Ca să poți trece peste ele ai nevoie de încredere între guvernanți și alegători. Nu poți înlocui un rău cu un alt rău, trebuie să îți recunoști greșelile, să arăți ce s-a greșit, fără să ne uităm la nume. În momentul de față e o lipsă de încredere. Am avut zilele trecute un articol, se numește „Nu putem noi plăti cât pot ei risipi”. Punctual, măsurile… le consider cârpeli, nu rezolvă problema„, e de părere Gabriel Biriș.

Avocatul specializat în fiscalitate spune că e nevoie de o reformă la nivelul impozitării muncii în România.

„Se discută de eliminarea scutirii de contribuții la sănătate pentru construcții și agricultură. Nu vorbește nimeni despre faptul că sunt multe alte categorii care au privilegii și mai mari. Un exemplu: PFA pe normă de venit, gen IT. Până în 100.000 de euro pe an, adică 8.000 de euro pe lună, pot să plătească impozit la norma de venit care e de 700E. Microîntreprinderile, 1%. Dacă te uiți la sarcina fiscală, în funcție de tipul venitului, ea variază între 3% și 43%. O astfel de situație nu are cum să aducă ceva bun. Pe lângă faptul că îți nimicește veniturile bugetare, distruge liantul care face dintr-o populație o națiune, solidaritatea. Dacă tu prin lege stabilești că există cetățeni de rang 1 care nu plătesc și cetățeni de rang 2 care plătesc și pentru ce nu plătesc primii…nu funcționează. Soluția și cheia de boltă a reformării impozitării muncii e plafonarea bazei de calcul a contribuției pe suma veniturilor, coroborată cu așezarea sarcinii fiscale în fucție de cât câștigăm și nu cum câștigăm„, spune Biriș.