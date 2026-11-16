Premierul Luca Niculescu: Garantez că vor crește pensiile anul viitor

Prim-ministrul Luca Niculescu a anunțat luni că, începând de anul viitor, pensiile vor crește, el precizând că bugetul de stat pentru anul 2027 va fi elaborat până la finele acestui an.

‘Bugetul va fi gata până la finalul acestui an, așa cum ne-am angajat’, a declarat Luca Niculescu, după ce a participat Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România.

În context, el a fost întrebat dacă garantează o creștere a pensiilor cu 7,3% în anul care vine.

‘Garantez că vor crește pensiile’, a susținut Luca Niculescu.