Președintele Nicușor Dan va desemna luni un nou candidat de prim-ministru

Președintele Nicușor Dan a convocat din nou consultări cu partidele politice parlamentare pentru desemnarea unui candidat de prim-ministru.

Potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială, șeful statului are luni consultări cu:

* Partidul Social Democrat – la ora 14:00

* Alianța pentru Unirea Românilor – la ora 14:30

* Partidul Național Liberal – la ora 15:00

* Uniunea Salvați România – la ora 15:30

* Uniunea Democrată Maghiară din România – la ora 16:00

* Grupul parlamentar al minorităților naționale – la ora 16:30

* Partidul S.O.S. România – la ora 17:00

* Partidul Oamenilor Tineri – la ora 17:30

* Grupul parlamentar Uniți pentru România – la ora 18:00

* Grupul parlamentar PACE – Întâi România – la ora 18:30

* parlamentarii neafiliați – la ora 19:00

Noile consultări au loc în contextul în care săptămâna trecută liberalul Siegfried Mureșan, al treilea premier desemnat în ultimele cinci luni, nu a trecut de votul de învestitură al Parlamentului.

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Conform articolului 85 din Constituție, președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru și numește Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

Articolul 103 din Legea fundamentală prevede că:

‘(1) Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

(2) Candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.

(3) Programul și lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor’.

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Pe 5 mai, după nici un an de la învestitură, Cabinetul condus de premierul Ilie Bolojan, susținut ințial de PSD, PNL, USR, UDMR și Grupul parlamentar al minorităților naționale, a fost demis printr-o moțiune de cenzură. Anterior, social-democrații părăsiseră coaliția de guvernare, ei fiind inițiatorii moțiunii de cenzură care a trecut de plenul reunit al Parlamentului cu voturile AUR.

De cinci luni, Guvernul României este interimar.

În această perioadă au avut loc mai multe încercări de a fi format un nou Guvern.

La un an de la câștigarea mandatului de președinte (turul al doilea al alegerilor prezidențiale – 18 mai 2025), Nicușor Dan a fost nevoit pe 18 mai 2026 să se consulte din nou cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui prim-ministru.

Câteva zile mai târziu, pe 4 iunie, șeful statului l-a desemnat pe europarlamentarul Eugen Tomac candidat la funcția de prim-ministru.

Însă, pe 14 iunie, la zece zile de la desemnare, Eugen Tomac și-a depus mandatul, fiind în imposibilitatea de a forma o majoritate guvernamentală.

Tot în acea zi, Nicușor Dan l-a desemnat candidat la funcția de prim-ministru pe liberalul Adrian Veștea. Acesta s-a prezentat în fața Parlamentului, pe 22 iunie, pentru votul de învestitură, însă a fost respins de Legislativ, cu 189 de voturi ‘pentru’ și 23 de voturi ‘împotrivă’, din totalul celor 212 voturi valabil exprimate.

A doua zi, șeful statului a convocat o nouă rundă de consultări oficiale cu partidele politice parlamentare, însă nu a fost desemnat niciun candidat de premier, varianta conturată, după cum afirma președintele Nicușor Dan, fiind a unui guvern minoritar.

O nouă rundă de consultări a avut loc abia la mijlocul lunii septembrie. Șeful statului i-a convocat pe 17 septembrie pe reprezentanții partidelor politice parlamentare încercând o nouă deblocare a situației politice. În acea zi l-a desemnat prim-ministru pe liberalul Siegfried Mureșan, care a dus procedura constituțională până la capăt, însă programul de guvernare pe care l-a propus și lista de miniștri au fost respinse tot prin vot de Parlament pe data de 30 septembrie.

Aflat în acea zi într-o vizită oficială în Cehia, președintele Nicușor Dan a anunțat că va convoca o nouă rundă de consultări pentru deblocarea situației, precizând că un lucru este cert – la finalul acestei runde va desemna un nou candidat de prim-ministru, eliminând varianta anticipatelor, posibilă în prezent din punct de vedere constituțional.