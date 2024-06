Preşedintele PSD spune că e susţinător al impozitării progresive, dar nu exclude cota unică

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că este unul dintre susţinătorii impozitării progresivă, însă de asemenea nu exclude cota unică. El a adăugat că nu mai avem cotă unică în România, însă o astfel cotă înseamnă mărirea taxelor. „Impozitarea progresivă este pe venituri excepţionale. Ştim cu toţii că anumite persoane cumpărau un teren, de exemplu, cu 10.000 euro şi îl vindeau pe urmă cu 5 milioane euro. Nu poţi să iei bani, niciunde în lumea aceasta nu te impozitează pe praguri cu 10% pe întreaga sumă. Nu se întâmplă niciunde în lume”, a mai explicat liderul PSD.

„Sunt unul dintre susţinătorii impozitării progresive, dar de asemenea nu exclud ca să rămânem cotă unică. Dacă am fi reintrodus cota unică, fiindcă noi nu mai avem cotă unică în România, ar fi însemnat să măresc taxele. Am văzut că prin Parlament s-au gândit unii să mă oblige să introduc cota unică. Asta ar fi însemnat să măresc taxele şi am încercat să le explic. Se pare că, până la urmă, au înţeles”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat dacă au fost discuţii în coaliţie privind introducerea impozitării progresive, luni la sediul PSD din Capitală.

„Este mult mai uşor de colectat cota unică, dar cu adevărat ea trebuie să fie unică”, a continuat Ciolacu.„Asta e o dezbatere publică pe care să o avem. Impozitarea progresivă este pe venituri excepţionale. Ştim cu toţii că anumite persoane cumpărau un teren, de exemplu, cu 10.000 euro şi îl vindeau pe urmă cu 5 milioane euro. Nu poţi să iei bani, niciunde în lumea aceasta nu te impozitează pe praguri cu 10% pe întreaga sumă. Nu se întâmplă niciunde în lume. Mai este impozitarea pe praguri, pe venituri cumulate. Este peste tot în lume. Asta nu înseamnă că se schimbă ceva de fond,. Dimpotrivă, se aduce o echitatea socială, fiindcă o societate care nu introduce echitatea socială, ajunge într-o criză socială, lucru care s-a întâmplat când PSD a intrat la guvernare”. a mai spus liderul PSD.