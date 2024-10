Preşedintele UCPR: Industria avicolă românească rivalizează în momentul de faţă cu orice industrie din Uniunea Europeană

Industria avicolă românească rivalizează în momentul de faţă cu orice industrie din Uniunea Europeană, iar producătorii din România pot să facă faţă oricărei competiţii la nivel european, a declarat vineri, pentru AGERPRES, preşedintele Uniunii Crescătorilor de Păsări din România (UCPR), Ilie Van.

„Primul lucru la care s-a lucrat a fost îmbunătăţirea performanţelor de producţie care bineînţeles sunt corelate şi cu eficienţa economică pentru că altfel nu se poate. Fermierii au lucrat pentru îmbunătăţirea performanţelor, adică mărirea sporului de creştere, reducerea consumului specific, reducerea mortalităţilor, care sigur toate au impact în costuri, ca să poată să facă faţă competiţiei. Având performanţe de producţie superioare, costuri competitive, poţi să faci faţă oricărei concurenţe de la nivel european. Industria avicolă românească rivalizează în momentul de faţă cu orice industrie din Uniunea Europeană, în timp ce producătorii din România pot să facă faţă oricărei competiţii la nivel european”, a precizat Ilie Van, prezent la Târgul de carne de pasăre şi ouă din curtea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Acesta a subliniat că fermierii români au lucrat foarte mult şi pe calitate, pentru că tehnologiile europene, care de altfel sunt şi foarte costisitoare, îi obligă să facă acest lucru. În opinia sa, fermierii din România sunt în top 5 la nivel european din punct de vedere al performanţelor de producţie.

„Sunt conceptele acestea moderne la nivel european: siguranţa alimentară, protecţia mediului, bunăstarea păsărilor, sănătatea păsărilor şi fiind tehnologii costisitoare, sigur că şi costurile de producţie sunt mai mari decât în alte ţări terţe care nu fac asemenea tehnologii. Ori în momentul în care aplici aceste tehnologii corect şi cunoşti bine sistemele de creştere ai toate şansele să devii competitiv la nivel european. Din punct de vedere al performanţelor de producţie, fermierii din România eu zic că sunt în top 3- 4 – 5 maxim european. Avem performanţe de excepţie. Lucruri pe care nu le gândeam noi ca specialişti, acum 25-30 de ani, se realizează astăzi. Adică, un consum specific de 1,6 – 1,7 kg de furaj pe kg spor, un spor de 50 şi ceva de grame pe zi, mortalităţi de 2-3%, sunt lucruri care care de fapt arată că păsările sunt sănătoase, cresc bine, au toate condiţiile de creştere”, a mai spus el.

Van a adăugat că fermierii din România au mai intrat voluntar şi într-un program de bunăstare superioară, care prevede o reducere a densităţii cu 15% şi o reducere a noxelor din adăpost, amoniac şi bioxid de carbon, cu 30%, iar Comisia Europeană compensează costurile de producţie. „Este foarte greu de realizat, însă calitatea produselor şi sănătatea păsărilor este alta şi a fost foarte bine venit acest program”, a subliniat Ilie Van.

În ceea ce priveşte importurile de produse avicole din Ucraina, care puneau fermierii într-o situaţie dificilă, diminuând competitivitatea şi viabilitatea fermelor, şeful UCPR a transmis că organizaţia este mulţumită de soluţia găsită de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, privind licenţierea importului de produse din Ucraina.

„Noi, crescătorii de păsări, suntem mulţumiţi că s-a găsit această soluţie privind licenţierea importului de produse din Ucraina. S-a publicat deja în Monitorul Oficial ordonanţa, acum probabil mai sunt nişte stocuri care s-au acumulat din import. Aşteptăm să se epuizeze aceste stocuri şi să vedem cum operează piaţa în continuare. Noi îi mulţumim domnului ministru al Agriculturii şi domnului prim-ministru pentru că au găsit această soluţie de licenţiere a importului în cazul în care nu există produse pe piaţă. Nu e o interdicţie, este o licenţă, deci ai dreptul să imporţi dacă faci dovada că nu ai produse pe piaţă, dar nu să aduci produse care să îţi distrugă piaţă. Am remarcat o foarte mare apropiere a ministrului Agriculturii de fermieri”, a afirmat preşedintele UCPR.

În opinia sa, fermierii români nu au fost şi nici nu sunt deranjaţi „absolut deloc” de comerţul intracomunitar cu produse avicole, pentru sunt foarte competitivi şi pot face faţă oricărui, dacă „cei care aduc produse la noi sunt corecţi din punct de vedere comercial şi al calităţii”.

„Pe noi ne deranjează comerţul cu ţările terţe care nu sunt autorizate ca şi tehnologii pe piaţa Uniunii Europene, pentru că acolo se fac produse mai ieftine cu circa 25-30%, iar acum, în viziunea noii politici agricole, chiar cu peste 35%. În felul acesta fermierul român nu poate să facă faţă concurenţei. Eu dacă aduc produse mai ieftine dintr-o ţară terţă, înseamnă că îl bag cu bună ştiinţă în faliment pe fermier, nu industria, pe fermier. Ori dacă nu am fermă, nu pot să garantez aprovizionarea populaţiei. Politicile agricole comune sunt clare, iar unul dintre obiective este garantarea aprovizionării populaţiei cu produse de calitate la preţuri rezonabile. Trebuie să am ferme şi orice neregulă de genul acesta pe piaţă îmi afectează fermierul, moare fermierul şi nu-l mai refac, pentru că oamenii aceştia care au investit în zootehnie, în creşterea animalelor, au avut curaj. Este un sector foarte sensibil, cu multe riscuri. Dacă în momentul de faţă îl las pradă unei concurenţe incorecte, acesta nu mai are curaj să intre. Eu trebuie să-l apăr pe fermier, pe acela care face producţia primară. Dacă vreau să am o industrie alimentară puternică, trebuie să am materie primă care s-o aprovizioneze. E posibil ca în anumite zone să nu am producţie internă şi accept să fac importuri, dar în cazul produselor de bază, cum e pasărea, porcul, laptele, aici trebuie să am animale, trebuie să am ferme şi fermele acestea trebuie să fie competitive din toate punctele de vedere: performanţă, costuri, calitate”, a explicat el.

Potrivit sursei citate, un studiu făcut de asociaţia europeană de profil arată că noile politici agricole care urmează să se implementeze aduc un cost suplimentar la carne de 37% faţă de costurile care se înregistrează într-o ţară terţă.

Legat de târgul dedicat promovării şi încurajării consumului de carne de pasăre şi ouă provenite din fermele româneşti, organizat în premieră în curtea Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), preşedintele UCPR a subliniat că este o idee foarte bună pentru a arăta consumatorilor nivelul la care a ajuns industria avicolă în prezent.

„Este ideea domnului ministru al Agriculturii, Florin Barbu, şi este foarte bine venită, pentru că promovarea este o componentă a marketingului şi este bine ca să arătăm consumatorilor şi vizitatorilor nivelul la care a ajuns industria avicolă astăzi. Noi am tot prezentat realizări şi tehnologii europene, dar e bine ca vizitatorii să vadă şi la faţa locului cum se prezintă produsele, care sunt tehnologiile, dar să mai vadă ceva: gradul de diversificare al industriei. Avem ouă din toate categoriile, în toate sistemele de creştere, avem ouă la cuşcă, la sol, în aer liber, ouă bio, avem carne la fel în sistem convenţional, în sistem alternativ, creştere în aer liber, creştere în sisteme extensive. Practic este o idee foarte bună la care noi am aderat imediat, am adus aici firmele reprezentative din sector şi bineînţeles cred că va fi un succes pentru toată lumea”, a adăugat şeful UCPR.

Bucureştenii sunt aşteptaţi, în acest weekend, la târgul dedicat promovării şi încurajării consumului de carne de pasăre şi ouă provenite din fermele româneşti, organizat în premieră în curtea Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

În cele trei zile ale evenimentului vizitatorii vor putea găsi produse proaspete din carne de pasăre ale celor mai renumite branduri din sectorul avicol autohton, ouă, dar şi o gamă largă de specialităţi din carne de pui, gata de gătit şi de consumat, pe care le vor putea chiar şi degusta în cadrul târgului.