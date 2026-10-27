Prețurile de referință la gaze în Europa au ajuns la 97 de euro pe MWh, o premieră după 2022

Prețurile de referință la gaze naturale pe piața europeană au trecut luni pragul de 97 de euro pe megawat-oră, o premieră după 2022, în contextul în care se înmulțesc îngrijorările cu privire la aprovizionarea regiunii la iarnă, precum și incertitudinile legate de evoluția conflictului din Orientul Mijlociu, transmite Bloomberg.

Cotațiile futures continuă tendința de creștere înregistrată săptămâna trecută, înregistrând un avans de până la 3,5% în prima parte a zilei de luni. Traderii se așteaptă la o intensificare a cererii pentru încălzire în zilele următoare, pe fondul unei scăderi a temperaturilor la nivelul întregului continent. Aceasta într-un context de aprovizionare globală limitată, ceea ce creează premisele unui război al ofertelor cu alți cumpărători, precum cei din Asia.

Chiar dacă prețurile la gaze în Europa rămân semnificativ sub maximele atinse în timpul ultimei crize energetice, această nouă scumpire riscă să alimenteze inflația și să afecteze activitatea economică. În luna octombrie, importurile de gaze lichefiate în Europa au rămas sub nivelurile înregistrate anul trecut, în pofida faptului că, în mod obișnuit, acestea înregistrează o creștere în această perioadă a anului.

Livrările de gaze naturale lichefiate (GNL) au jucat un rol esențial în aprovizionarea energetică a Europei după criza din 2022. Această dependență expune continentul la riscul unor perturbări majore, mai ales că se intră în perioada de vârf a cererii, în timp ce stocurile de combustibil se află la niveluri anormal de scăzute. Gradul de umplere a depozitelor de gaze din UE se situează la aproximativ 75%, cel mai scăzut nivel înregistrat pentru această perioadă a anului după 2009, în timp ce în Germania gradul de umplere este de puțin peste 61%.

Luni dimineață, la ora 08:50 am, la bursa TTF de la Amsterdam, cotațiile futures la gaze cu livrare în luna următoare erau în creștere cu 3,2% până la 96,88 euro pe megawatt-oră (MWh).