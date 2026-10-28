Prețurile de referință la gaze în Europa au trecut de 100 de euro pe MWh

Prețurile de referință la gaze naturale pe piața europeană au depășit, miercuri, pragul de 100 de euro pe megawat-oră, pentru prima dată după luna decembrie 2022, impulsionate de războiul din Orientul Mijlociu și gradul redus de umplere a depozitelor în pragul iernii, informează Reuters.

În jurul orei 14:05 GMT, la bursa TTF de la Amsterdam, cotațiile futures la gaze cu livrare în luna următoare erau în creștere cu 4,34%, până la 99,97 euro pe megawatt-oră (MWh), după ce anterior au urcat până la 100,30 euro pe MWh.

Gospodăriile și consumatorii industriali din Europa resimt deja efectele prețurilor ridicate la energie în acest an, după ce războiul împotriva Iranului a dus la creșterea prețurilor la petrol, carburanți, gaze, electricitate și alimente. Analiștii și experții din industrie se așteaptă la încă un an cu prețuri mari la gaze, chiar dacă războiul s-ar încheia, iar iarna ar fi una blândă. Motivul, Europa va trebui să-și refacă rezervele de gaze, care au scăzut la minime istorice. Gradul de umplere a depozitelor de gaze din UE se situează la aproximativ 75%, cel mai scăzut nivel înregistrat pentru această perioadă a anului după 2009.

Prețurile ridicate la gaze pe piața angro se repercutează în facturile consumatorilor de gaze și electricitate, în condițiile în care centralele pe bază de gaze naturale stabilesc, de regulă, prețul energiei electrice în perioadele de vârf de cerere.

Unele companii din sectoare industriale care utilizează gazele naturale ca materie primă, precum cele din industria îngrășămintelor, a produselor chimice și a siderurgiei, și-au redus deja producția.

Ultima dată când prețul gazelor naturale a înregistrat o creștere bruscă a fost la începutul războiului din Ucraina, când cotațiile au trecut de 300 de euro pe MWh.