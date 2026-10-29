Banca Mondială estimează că prețurile mondiale ale alimentelor vor crește cu 18% între 2025 și 2027, instituția cu sediul la Washington explicând această majorare prin dificultățile de aprovizionare provocate de războaie, precum și prin efectele prognozate ale unui fenomen meteo El Nino excepțional în această iarnă, informează AFP.

De asemenea, conform previziunilor sale privind materiile prime de bază, publicate miercuri, Banca Mondială se așteaptă ca prețurile la energie să crească cu 32% în acest an, urmând a scădea parțial în 2027. Această creștere este determinată în mare măsură de conflictul din Orientul Mijlociu, care a împins prețul țițeiului Brent, cotația de referință pe piața petrolului, de la o medie de 69 de dolari pe baril în 2025, până la o medie de 91 de dolari pe baril în acest an.

Banca Mondială prognozează că, anul viitor, cotațiile petrolului vor scădea până la o medie de 79 de dolari per baril, cu condiția ca războiul împotriva Iranului să nu se reia după alegerile intermediare din SUA, programate pentru 3 noiembrie. Un astfel de scenariu ar putea împinge cotația țițeiului Brent la 105 dolari pe baril în 2027 și ar putea crește prețurile alimentelor cu încă 12% peste scenariul median.

‘Piețele de materii prime sunt lovite simultan de mai multe șocuri majore’, a subliniat Ayhan Kose, economistul-șef adjunct al Băncii Mondiale, într-un comunicat, menționând printre posibilele consecințe riscurile la adresa ‘securității alimentare’. ‘Trebuie acordată prioritate protejării celor mai săraci și sprijinirii țărilor cu venituri mici, care trebuie să facă deja unei poveri mai mari a datoriilor’, a insistat Ayhan Kose.

Ca o consecință a creșterii prețurilor la energie, se preconizează că cererea globală de petrol va scădea cu 2,5% în acest an, ceea ce va compensa o parte din scăderea cu 5,2% a livrărilor de petrol, cel mai accentuat declin din ultimii 40 de ani, cu excepția anului 2020. Această scădere a cererii de petrol se clasează pe locul al treilea la nivel istoric, după scăderea din 2020 provocată de pandemia de Covid-19 și scăderea din 1980, care a urmat crizei ostaticilor din Iran de la sfârșitul anului 1979 și a declanșat o creștere bruscă a prețurilor petrolului.

Pe lângă aceste materii prime esențiale, Banca Mondială prognozează și o creștere a prețurilor în cazul altor materii prime. De exemplu, prețurile la îngrășăminte ar urma să înregistreze o majorare de 14% în acest an, înainte de a reveni în 2027 la nivelurile observate în 2025.

De asemenea, prețurile metalelor vor înregistra și ele o creștere puternică, de 25%, în 2026, atingând niveluri record în mai multe cazuri, cum ar fi aluminiul, cuprul și staniul, în principal datorită cererii venite din partea producătorilor de energie regenerabilă, centrelor de date pentru inteligența artificială și producătorilor de vehicule electrice.

Publicarea acestui raport al Băncii Mondiale vine cu două zile înainte de reuniunea de la Atlanta, Georgia, a miniștrilor Afacerilor Externe din primele 20 de economii ale lumii, o reuniune care se va concentra pe războaieledin Orientul Mijlociu si Ucraina.