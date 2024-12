Preţurile petrolului au crescut miercuri cu 1%, deoarece UE a convenit noi sancţiuni care ameninţă fluxurile de petrol ruseşti

Preţurile petrolului au crescut cu peste 1% miercuri, după ce Uniunea Europeană a convenit asupra unei runde suplimentare de sancţiuni care ameninţă fluxurile de petrol ruseşti, în timp ce o creştere peste aşteptări a stocurilor de combustibil din SUA, săptămâna trecută, a plafonat câştigurile, transmite Reuters.

Contractele futures pentru ţiţeiul Brent au crescut cu 88 de cenţi, sau cu 1,22%, până la 73,07 dolari pe baril.

Contractele futures pentru ţiţeiul U.S. West Texas Intermediate au crescut cu 1,09 USD, sau cu 1,59%, la 69,68 USD pe baril.

Ambasadorii Uniunii Europene au convenit miercuri asupra unui al 15-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei din cauza războiului său împotriva Ucrainei, a anunţat preşedinţia maghiară a UE.

”Salut adoptarea celui de-al 15-lea pachet al nostru de sancţiuni, care vizează în special flota din umbră a Rusiei”, a declarat preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe platforma X.

”Flota din umbră” a ajutat Rusia să ocolească plafonul de preţ de 60 de dolari pe baril impus de G7 ţiţeiului rusesc livrat pe mare în 2022 şi a contribuit la menţinerea fluxului de petrol rusesc.

Contractele futures pentru ţiţeiul din SUA au crescut cu peste 1 dolar pe baril după anunţarea sancţiunilor.

”Seriozitatea reînnoită în ceea ce priveşte restrângerea fluxurilor are potenţial de susţinere şi compensează metrica tradiţională a cererii pe care ne-am concentrat”, a declarat John Kilduff, partener la Again Capital din New York.

Stocurile de benzină şi distilate au crescut cu mai mult decât erau aşteptările, săptămâna trecută, potrivit datelor de la Energy Information Administration, trăgând în jos preţurile ţiţeiului.

Între timp, grupul de producători OPEC şi-a redus miercuri previziunile privind creşterea cererii în 2024 şi 2025, pentru a cincea lună consecutivă, şi cu cea mai mare cantitate de până acum.

”OPEC se confruntă cu realitatea, reducerile (ale previziunilor de creştere a cererii) evidenţiază că au mâinile pline în ceea ce priveşte încercarea de a echilibra această piaţă spre 2025”, a adăugat Kilduff de la Again Capital’s.

OPEC+, care reuneşte membri ai Organizaţiei Ţărilor Exportatoare de Petrol cu ​​alţi producători precum Rusia, a amânat la începutul acestei luni planurile de a începe creşterea producţiei.

Cererea slabă, în special în importatorul de top, China, şi creşterea ofertei non-OPEC+ au fost doi factori în spatele deciziei.

Cu toate acestea, investitorii anticipează o creştere a cererii chineze în urma ultimelor planuri ale Beijingului de a stimula creşterea economică.

China a declarat luni că va adopta o politică monetară ”corespunzător de relaxată” în 2025, marcând prima relaxare a poziţiei sale în ultimii 14 ani.