Prețurile scăzute ale gazelor înrăutățesc perspectivele pentru veniturile Gazprom din vânzările către Europa

Prețurile scăzute ale gazelor au scăzut așteptările pentru veniturile Gazprom, pe care gigantul energetic controlat de Kremlin le generează din vânzările către Europa, potrivit analiştilor și calculelor Reuters. Scăderea veniturilor din export ar putea crește deficitul bugetar al Rusiei, care reprezintă deja 117% din planul anual, din cauza cheltuielilor mari de sprijinire a campaniei militare a Moscovei în Ucraina și a sancțiunilor occidentale asupra exporturilor sale de petrol și gaze. Vânzările de gaze ale Gazprom către Europa, cândva sursa sa principală de venituri în valută, au scăzut din cauza crizei din relațiile dintre Moscova și Occident.

Potrivit calculelor Reuters, exporturile de gaze prin conducte ale Rusiei către Europa au atins aproximativ 12,1 miliarde de metri cubi în prima jumătate a anului 2023, în timp ce au totalizat 62 de miliarde de metri cubi pentru întregul an 2022, indicând o scădere potențială gravă în acest an. Gazprom nu a furnizat prognoze pentru exporturile de gaze din acest an și nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Ronald Smith, un analist experimentat la compania de brokerBCS din Moscova, se așteaptă ca prețul gazului rusesc în Europa să ajungă în medie la 445 de dolari la 1.000 de metri cubi în acest an. Aceasta este în scădere de la 830 de dolari estimate de Ministerul Economiei pentru 2022. El estimează că exporturile de gaze rusești către Europa și Turcia vor ajunge la 50 de miliarde de metri cubi în acest an. Dacă Rusia își menține constant exporturile de gaze către Turcia, ar putea ajunge la 22 de miliarde de metri cubi în 2023, atunci vânzările către Europa ar ajunge la 28 de miliarde de metri cubi. Acest lucru ar putea însemna o scădere a veniturilor europene la 12,5 miliarde de dolari în acest an de la aproximativ 52 de miliarde de dolari în 2022, conform calculelor Reuters.