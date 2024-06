Principalele oportunități din 2024 pentru investitori, explicate de specialiștii în educație financiară

Domeniul investițiilor va fi marcat de impredictibilitate în a doua jumătate a anului 2024, în special din cauza alegerilor prezidențiale din SUA, însă investitorii ar putea diminua riscurile prin diversificarea portofoliilor și ar putea profita de oportunitățile oferite de obligațiuni, consideră specialiștii în investiții și educație financiară, care vor participa la conferința online Trading Masterclass 2024, organizat de XTB România.

Deși este posibil ca mulți investitori să dea dovadă de prudență atunci când își calculează următorii pași, o „rebalansare” a portofoliilor este binevenită în următoarea perioadă. În plus,investitorii vor afla cum să adopte măsuri necesare pentru a evita fraudele și pericolele pe care le-ar putea prezenta propagarea știrilor false.

Cei nouă speakeri ai conferinței Trading Masterclass 2024 se așteaptă la o scădere a dobânzilor în următoarele luni, iar sectorul care ar putea înregistra creșteri și oportunități rămâne, în continuare, cel al tehnologiei (inclusiv inteligența artificială).

Trading Masterclass 2024 este conferința dedicată investitorilor români, organizată de XTB România în data de 6 iunie, începând cu ora 14:00. Tema de anul acesta, „Oportunități de investiții în contextul reducerilor de dobândă”, este una cu implicații majore pentru orice investitor, fie că este la început de drum sau are un nivel ridicat de experiență.

Speakeri de top la Trading Masterclass 2024

„Scena” virtuală a Trading Masterclass 2024 va reuni nouă speakeri de top, fiecare dintre aceștia având o experiență vastă în domeniul investițiilor și al educației financiare.

Pentru ca investitorii să înțeleagă mai bine care sunt perspectivele în următoarea perioadă și cum pot să-și calculeze viitoarele decizii, invitații au răspuns la întrebarea „Ce oportunități de investiții pe bursele internaționale ar putea să aducă a doua jumătate a anului 2024, spre deosebire de prima jumătate?”

Laurențiu Mihai, fondator al podcastului „Banii Vorbesc” și al blogului laurentiumihai.ro – „Dacă analizăm corelația dintre indicatori, anul 2024 o să fie anul obligațiunilor pe termen lung care au suferit în 2022 pe fondul creșterilor dobânzilor și a inflației. În momentul în care dobânzile vor începe să scadă, vom vedea o creștere accelerată a obligațiunilor americane, în special cele pe termen lung. Deja vedem un trend crescător pe obligațiunile pe termen scurt”.

Mihai Tiepac, senior trader și fondator itrade-hub.ro – „Datorită alegerilor politice din acest an, care aduc volatilitate, a datelor contradictorii din economie și a incertitudinilor date de mișcări ale pieței bazate pe un entuziasm nerealist, consider că sectorul tehnologiei și AI este cel care va performa în continuare, până la sfârșitul anului 2024”.

Dan Sulica, investitor și trainer – „Mă aștept ca în a doua parte a anului 2024, băncile centrale să înceapă să taie dobânzile, lucru ce va influența pozitiv instrumentele cu venit fix. Cred că, într-un astfel de scenariu, vor avea de câștigat ETF-urile internaționale de obligațiuni, mai ales cele cu durate lungi”.

Olga Ursu, consultant de investiții autorizat de ASF – „Oportunitatea pentru investitori este de a-și diversifica portofoliile pentru a dispersa riscul. Dacă până acum, atenția multora a fost către acțiuni din sectorul tehnologic, a venit timpul unei rebalansări a portofoliilor pentru a doua jumătate a anului”.

Valentin Nedelcu, investitor și fondator al platformei stiintabanilor.ro – „Sunt șanse mici ca piața de acțiuni să ne mai surprindă pozitiv în a doua parte a anului 2024. În schimb, piața de titluri de stat are șanse mai mari să reintre pe un trend de apreciere după mai bine de 3 ani de declin pe măsură ce FED-ul va reduce treptat dobânzile. Astfel, este interesant de urmărit ETF-urile pe titluri de stat din SUA pe termene medii și lungi.”

Cristian Istrătescu, investitor la bursă și fondator Hug & Hubix – „Consider că a doua jumătate a anului o să fie influențată masiv de alegerile prezidențiale din SUA. Mă aștept ca până în septembrie (data alegerilor) să vedem prudență, poate chiar ușoare scăderi. După alegeri, în funcție de cine o să fie președinte, vom vedea mișcări ample: ori abrupt în jos, ori reluarea trendului de creștere de la începutul anului”.

Adina Ardeleanu, fondator Financial Intelligence – „În condițiile în care dezinformarea a fost identificată de experți ca cel mai mare risc la nivel global în următorii doi ani, iar 43% dintre români consideră că sursele cele mai expuse la dezinformări și propagarea de știri false sunt rețelele sociale, pericolele pot fi, totuși, reduse, prin aplicarea unei serii de bune practici puțin costisitoare, chiar gratuite, și ușor de aplicat. Verificarea datelor și selecția atentă a surselor de informare reprezintă pași esențiali în evitarea fraudelor în investiții”.

Tiberiu Porojan, fondator Financial Market – „Sectorul tehnologic și cel de consum discreționar ar putea să înregistreze în continuare creșteri datorită redresării economice anticipate și a scăderii ratei șomajului, în plus, piețele emergente și activele de tip „value” ar putea deveni mai atractive pe măsură ce investitorii își ajustează portofoliile în așteptarea unei recuperări economice globale”.

Ovidiu Tarcu, planificator financiar și investitor – „Dacă ar fi să speculez, consider că investițiile în companii mici din țările dezvoltate (small-caps) ar putea performa mai bine decât în trecut având în vedere intenția băncilor centrale de a reduce dobânzile de politică monetară. Asta le va oferi acces la împrumuturi mai ieftine cu care să-și poată finanța proiectele de dezvoltare și expansiune”.

Ce aduce nou Trading Masterclass 2024

Fiecare participant la conferința Trading Masterclass 2024 va descoperi noi strategii și tehnici de investiții, va înțelege mai bine contextul economic actual pentru a adopta decizii bine documentate și va obține informațiile de care are nevoie în mod particular, deoarece are posibilitatea de a adresa întrebări speakerilor.

De altfel, evenimentul reprezintă o șansă unică pe care investitorii nu trebuie să o rateze, pentru a se asigura că iau pulsul realității de la unii dintre cei mai buni specialiști în educație financiară. Aceștia vin cu noutăți, sfaturi și analize utile, care vor ajuta participanții să evalueze oportunitățile de investiții și să se asigure că pașii pe care îi fac pot genera succes.

