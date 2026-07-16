Producătorul chinez de smartphone-uri OnePlus ar putea ieşi din Europa

Producătorul chinez de smartphone-uri OnePlus este aşteptat să anunţe în curând ieşirea de pe piaţa europeană, din cauza situaţiei dificile create pe piaţă de companiile de inteligenţă artificială.

Conform surselor citate de Bloomberg, compania chineză ar fi luat această decizie în urma scumpirii masive a componentelor, care a dus la creşterea preţurilor de vânzare, determinând reducerea cererii.

Ca parte a unui efort de reorganizare al Oppo, care deţine OnePlus, acesta din urmă va ieşi nu doar din Europa, ci şi din alte două pieţe importante: Statele Unite şi India.

Înfiinţată în 2013 de Pete Lau şi Carl Pei, OnePlus s-a remarcat ca un producător de smartphone-uri cu Android care oferă un bun raport preţ – performanţă.

În 2020, Pei a plecat de la OnePlus pentru a înfiinţa Nothing.

Conform analiştilor, anul acesta se aşteaptă ca livrările de smartphone-uri să scadă cu 13% tocmai din cauza creşterii preţurilor de vânzare şi a costurilor tot mai mari cu componentele.

Oppo este una dintre companiile care a resimţit cel mai tare aceste efecte, suferind în al doilea trimestru un declin procentual de două cifre.