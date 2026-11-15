Producția de energie fotovoltaică a Germaniei se apropie de un nou maxim istoric

Producția de energie fotovoltaică a Germaniei se apropie rapid de un nivel record de peste 100 de terawați-oră într-un singur an calendaristic, transmite DPA.

Până la data de 27 septembrie, producția de energie fotovoltaică ajunsese deja la 90,2 terawați-oră, depășind totalul de 90 de terawați-oră generați pe parcursul întregului an 2025, potrivit Asociației germane a industriei fotovoltaice (BSW-Solar). Un număr neobișnuit de mare de ore cu soare și extinderea continuă a capacităților fotovoltaice au contribuit la aceste cifre ridicate, a precizat asociația, citând o actualizare privind producția de energie, publicată sâmbătă de Institutul Fraunhofer pentru Sisteme de Energie Solară (ISE).

În comparație, în urmă cu 20 de ani, producția de energie fotovoltaică a Germaniei s-a situat la doar 2,2 terawați-oră pe parcursul întregului an.

Acest record iminent reprezintă o etapă importantă pentru tranziția energetică, a declarat directorul BSW-Solar, Carsten Kornig. ‘Energia fotovoltaică a evoluat de la o tehnologie de nișă la o componentă fundamentală a aprovizionării noastre cu electricitate. Societatea, ca întreg, beneficiază de pe urma acestui lucru prin electricitate mai ieftină, o dependență mai mică de importurile de energie și daune climatice semnificativ mai reduse’, a spus Carsten Kornig.

O producție de 100 de terawați-oră de electricitate reprezintă o cantitate uriașă. Un terawatt-oră echivalează cu un miliard de kilowați-oră. Pentru a pune lucrurile în context, anul trecut, orașul Hamburg a consumat 10,7 terawați-oră de electricitate. În Germania, gospodăriile consumă, de regulă, între 2.000 și 4.000 de kilowați-oră pe an.

Potrivit datelor Oficiului Federal de Statistică al Germaniei, 59,1% din totalul electricității produse la nivel național în prima jumătate a anului 2026 a provenit din surse regenerabile. Panourile fotovoltaice au reprezentat 17,8% din volumul total de electricitate, fiind a treia cea mai importantă sursă de energie produsă pe plan intern, după energia eoliană, principala sursă, și cărbune.