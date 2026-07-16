Productivitatea muncii în sectorul IT&C, cu 16% peste media națională; România ocupă, însă, ultimul loc în UE la inovație

Industria IT&C generează aproximativ 14% din PIB-ul României, iar productivitatea muncii în sector este cu 16% peste media națională, însă ocupăm ultimul loc în Uniunea Europeană (UE) la inovație în European Innovation Scoreboard 2025, arată concluziile unui studiu publicat, joi, de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS).

Conform cercetării ‘Stimularea tranziției spre inovație în industria IT&C din România’, realizată de Implement Consulting Group pentru ANIS, sunt identificate mai multe tehnologii-cheie care ar putea sta la baza următorului val de creștere pentru industria IT&C și pentru economia românească în ansamblu, precum: AI, cloud computing, securitatea cibernetică, Internet of Things și automatizarea.

Dintre acestea, AI are cel mai mare potențial pe termen scurt: adopția pe scară largă a GenAI ar putea adăuga între 14 și 16 miliarde de euro anual la PIB-ul României, însemnând aproximativ 5% din PIB, în următorii zece ani, inclusiv până la 660 de milioane de euro în valoare adăugată brută pentru administrația publică. ‘Estimarea oferă o imagine concretă a mizei mai largi: fără investiții susținute în întregul pachet de tehnologii emergente, România riscă să rateze tranziția de la modelul de creștere bazat pe cost la unul bazat pe inovație și produse proprii’, se menționează în studiu.

În același timp, doar 5,2% dintre companiile românești foloseau, în 2025, cel puțin o tehnologie AI, cea mai scăzută rată din UE, față de o medie europeană de 20% și de peste 40% în Danemarca sau Finlanda (pe baza datelor Eurostat din decembrie 2025).

La nivel general, industria IT&C din România generează aproximativ 14% din PIB-ul național, dacă sunt luate în calcul efectele directe, indirecte și induse, iar productivitatea muncii în sector este cu 16% peste media națională. ‘Totuși, România ocupă ultimul loc în UE la inovație (European Innovation Scoreboard 2025), iar raportul Comisiei Europene privind progresul digital (Digital Decade Country Report 2025) arată probleme clare: avem decalaje în domeniul cercetării și dezvoltării, inovația rămâne scăzută la IMM-uri și startup-uri, iar tehnologiile emergente rămân într-o zonă de adopție redusă. Rezultatul: o Românie mai puțin competitivă’, se arată în cercetare.

Pe acest fond, ANIS anunță lansarea asistentului conversațional ANIS.Innovation.AI, un ghid conversațional menit să ofere răspunsuri rapide, contextualizate și bazate pe date despre tranziția sectorului de la modelul de creștere prin scalare la unul centrat pe inovație, competitivitate și valoare adăugată, inclusiv despre rolul AI și al celorlalte tehnologii emergente în această transformare, dar fără a se limita la ele.

Printre temele pe care utilizatorii le pot explora prin intermediul asistentului se află: care sunt barierele specifice cu care se confruntă companiile românești în fiecare etapă a ciclului de inovație, de la idee la implementare și depășirea granițelor țării; ce rol au AI, cloud computing, securitatea cibernetică, IoT și automatizarea în transformarea industriei IT și a altor sectoare-cheie ale economiei (energie, sănătate, finanțe, administrație publică); care este potențialul economic al unei industrii IT mai inovatoare pentru PIB, locuri de muncă și venituri fiscale, pe diferite scenarii de creștere.

‘Asistentul nu înlocuiește dialogul cu decidenții sau procesul de elaborare a politicilor publice, ci este conceput ca un prim punct de acces, un instrument care reunește insighturi din studiile și inițiativele ANIS și le pune la dispoziția liderilor din business, tehnologie, educație și politici publice, sub o formă accesibilă și ușor de interogat’, notează organizația profesională.

Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii cuprinde peste 150 de companii-membre.