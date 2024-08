Profit net de peste 74 milioane lei, înregistrat de Antibiotice Iaşi în primul semestru din 2024

Antibiotice Iaşi a înregistrat în primul semestru din 2024 un profit net de 74,194 milioane lei, cu 19,66% mai mare faţă de cel din perioada similară a anului trecut, conform unui raport transmis, miercuri, Bursei de Valori Bucureşti.

Cifra de afaceri netă (venituri din contractele cu clienţii) realizată în primele 6 luni ale acestui an a fost în valoare de 350,85 milioane lei (plus 11,07%). Cifra de afaceri netă realizată pe piaţa din România a fost de 201,84 milioane lei, cu 2,94% peste nivelul realizat în aceeaşi perioadă a anului anterior, ca urmare a redefinirii modului de lucru cu distribuitorii şi lanţurile naţionale din România. Cea realizată pe piaţa internaţională a fost în valoare de 149,01 milioane lei (plus 25%), efect pozitiv al strategiei de expansiune teritorială a companiei.

Veniturile totale s-au ridicat la 379,96 milioane lei (plus 8% faţă de primele şase luni din 2023). Veniturile din vânzarea de produse finite au fost de 95,4 milioane lei, în creştere cu 35% raportat la perioada ianuarie – iunie 2023 (70,8 milioane lei).

Din acest an, Antibiotice a început vânzările de produse injectabile în Italia, Polonia, Franţa, Bulgaria. În luna iunie, a fost realizată prima livrare pe piaţă din Emiratele ArabeUnite.

Antibiotice Iaşi se situează pe locul 4 din punct de vedere al consumului în cutii pe piaţa de generice cu şi fără prescripţie medicală din România, cu o cotă de 4,6%, conform Cegedim Sell Out România din luna iunie şi îşi menţine poziţia de lider valoric pe segmentul spitale pe produse generice cu şi fără prescripţie medicală, cu o cotă de piaţă de 13,2%.

Antibiotice SA este listată la Bursa de Valori Bucureşti în categoria Premium, din data de 16 aprilie 1997. Acţionarul principal este Statul român, prin Ministerul Sănătăţii, cu 53,02% din acţiuni.

Activitatea de bază a companiei este producţia de antiinfecţioase forme solide orale, fiind şi singura companie farmaceutică din România care divizează pulberi sterile pentru tratamente injectabile antiinfecţioase. Antibiotice SA din Iaşi este lider pentru producţia destinată spitalelor din România, are cea mai importantă cotă pentru produsele topice (unguente, creme, geluri) pentru piaţa din România, dezvoltând în acelaşi timp şi un important segment de produse pentru sistemul cardiovascular, sistemul nervos central, dar şi oncologie.