PSD: Dublul standard al USR nu se oprește niciodată

Partidul Social Democrat consideră că reprezentanții USR au uitat rapid de propriile declarații și de principiile pe care le clamau când erau în opoziție și le-au fost de ajuns câteva luni la putere pentru a-și pune oamenii în funcții bine remunerate.

‘Dublul standard al USR nu se oprește niciodată! ‘Faraonii’ integrității au uitat rapid de propriile declarații și de principiile pe care le clamau când erau în opoziție. Le-au fost de ajuns câteva luni la putere pentru a-și pune oamenii în funcții bine remunerate. Doar în companiile din subordinea Ministerului Economiei, USR și-a pus 32 de persoane în 38 de poziții din consiliile de administrație ale companiilor de stat. Acestea cumulează venituri de aproximativ 276.000 de lei pe lună. Cine sunt oamenii promovați de USR în aceste funcții? Foști parlamentari, persoane condamnate penal sau membri de partid numiți în funcții din care încasează mii de euro lunar’, se arată într-un mesaj publicat de PSD, miercuri, pe Facebook.

Potrivit sursei citate, unul dintre oamenii promovați de USR în funcții ‘bine remunerate’ este Nicu Fălcoi, fost parlamentar al USR, care are un venit lunar total de 24.000 de lei doar din consiliile de administrație.

Alt exemplu dat de PSD este Adriana Miron, ‘condamnată penal pentru abuz în serviciu’ – câștigă lunar aproape 20.000 de lei din cele două funcții de administrator special la Pirochim Victoria și IOR S.A, iar la aceste sume s-a adăugat și salariul de secretar general al Ministerului Economiei, funcție pe care a ocupat-o până la învestirea noului Guvern.

‘Ion Daniel Popescu încasează și el 22.000 de lei lunar din cele două consilii de administrație în care a fost numit la propunerea ministrului USR: Uzina Mecanică București și Sanevit. Aurora-Speranța Munteanu, deși este pensionară, a fost numită administrator special la Romarm, cu un venit lunar de 17.000 de lei. Aceasta a fost și consilier onorific al fostei viceprim-ministre Oana Gheorghiu. Când vine vorba despre companii, există unele în care USR a numit oameni în aproape tot consiliul de administrație. De exemplu, la Societatea Națională de Radiocomunicații, 6 dintre cei 7 membri ai CA au fost numiți de USR, cu o indemnizație lunară de 14.000 de lei. La Societatea Națională a Apelor Minerale, toți membrii CA sunt USR. Printre aceștia se află și fostul senator USR Cristian Bordei. USR face ce știe cel mai bine: cere standarde doar când este vorba despre PSD, dar uită rapid de ele când ajunge la putere’, susțin social-democrații.