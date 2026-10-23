PSD nu susține creșterea impozitelor pe locuință la valoarea de piață, prevăzută pentru 1 ianuarie 2027

Partidul Social Democrat a transmis, vineri, că nu susține creșterea impozitelor pe locuință la valoarea de piață, pe care Guvernul Bolojan o prevăzuse pentru 1 ianuarie 2027 și care ar fi determinat ‘majorări de până la 27 de ori mai mari decât cele plătite în prezent de cetățeni’.

‘PSD oprește creșterea impozitelor pe locuințe prevăzută pentru 1 ianuarie 2027. PSD nu susține creșterea impozitelor pe locuință la valoarea de piață, pe care Guvernul Bolojan o prevăzuse pentru 1 ianuarie 2027 și care ar fi determinat majorări de până la 27 de ori mai mari decât cele plătite în prezent de cetățeni. PSD s-a angajat să schimbe direcția de guvernare, iar primele decizii susținute de miniștrii social-democrați vor viza oprirea politicilor de austeritate inițiate în guvernarea precedentă. În același timp, PSD va respinge și va demasca excesele populiste prin care se încearcă exploatarea electorală a nemulțumirilor justificate ale cetățenilor. PSD nu-i va amăgi pe români că vor primi case de 35.000 de euro, dar nici nu-i va pedepsi cu impozite de 27 ori mai mari pe casele în care locuiesc’, se arată într-un comunicat de presă remis AGERPRES de PSD.

Potrivit sursei citate, impozitarea locuințelor la valoarea de piață a fost stabilită în 2021 de guvernarea PNL-USR, care a realizat Planul Național de Redresare și Reziliență și pe care l-a transmis Comisiei Europene fără o consultare prealabilă a Parlamentului României.

‘PSD consideră că România trebuie să-și respecte angajamentele față de Uniunea Europeană, în baza cărora beneficiază de fonduri europene, însă modalitățile de implementare a acestor angajamente trebuie să aibă în vedere protejarea categoriilor vulnerabile și clasa de mijloc din țara noastră. Reformele nu au sens dacă îi împovărează pe românii cu venituri mici și medii’, subliniază social-democrații.