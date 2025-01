Pullman Bucharest World Trade Center lansează La Galette | Sweet and Meet: un omagiu adus artei patiseriei franțuzești

La peste 30 de ani de la intrarea pe piața din România, Pullman World Trade Center Bucharest anunță deschiderea La Galette | Sweet and Meet, un spațiu încântător care îmbină arta patiseriei franțuzesti cu o experiență culinară modernă. Proiectul își propune să devină una dintre destinațiile de top din București pentru mic dejun, brunch și prânz, adresându-se deopotrivă segmentelor corporate și lifestyle.

„Bucureștiul are o scenă gastronomică efervescentă, iar patiseria franțuzească ocupă un loc aparte în preferințele publicului. Vedem din ce în ce mai multe localuri de inspirație franțuzească și colaborări cu chefi recunoscuți, ceea ce demonstrează interesul pentru această cultură culinară rafinată. Ca parte a grupului Accor, Pullman aduce o vastă experiență în gastronomia franceză, iar prin deschiderea La Galette, ne dorim să celebrăm această tradiție și să oferim oaspeților o experiență autentică, adaptată standardelor noastre însemnate”, declară Mincho Pachikov, General Manager Pullman Bucharest World Trade Center.

„Deschiderea acestui spațiu remarcabil demonstrează modul în care Accor și Pullman combină expertiza globală cu înțelegerea contextului local în domenii precum gastronomie, design și dezvoltare, pentru a crea concepte inovatoare alături de partenerii noștri. De peste 150 de ani, Pullman redefinește standardele călătoriilor internaționale, oferind experiențe memorabile, pline de inspirație și energie, dedicate antreprenorilor moderni”, a declarat Jean Wendling, Vice President Operations Management în cadrul Accor.

Amplasat în inima Capitalei, în Piața Montreal, la parterul Pullman Bucharest World Trade Center, La Galette | Sweet and Meet are la bază principiile solide ale patiseriei franțuzești fine, care folosește ingrediente artizanale de calitate, rețete tradiționale, înnobilate de tehnici moderne de preparare. Printre cei care și-au lăsat amprenta pe experiența La Galette se numără Nicolas Vienne, Senior Director Operations F&B Premium Brands Europe and North Africa, în cadrul Accor, și Guillaume Vincheneux, Chef Pâtissier la Pullman Paris Montparnasse, fost mentor, în cadrul Școlii de Patiserie Alain Ducasse. Ambii au avut roluri esențiale în perioada de predeschidere, oferind consiliere în crearea meniului de mâncare și băuturi, echiparea bucătăriei, dotarea barului și pregătirea personalului. Cu o carieră impresionantă în patiseria de lux, cheful francez Guillaume Vincheneux a contribuit la transformarea viziunii într-o realitate gastronomică, atent pusă la punct. Alături de el, s-a implicat și Marian Oancea, Head Chef Pullman Bucharest World Trade Center, un profesionist cu peste 15 ani de experiență în bucătăria de top. El este cel responsabil pentru activitățile de zi cu zi La Galette.

„Sunt de peste 10 ani în cadrul grupului Accor și sunt fericit că pot contribui la extinderea amprentei noastre gastronomice. Prin acest proiect, ne propunem să oferim o experiență superioară nu doar oaspeților noștri, ci și publicului larg, creând totodată o legătură specială cu comunitatea locală”, declară Marian Oancea.

Meniul La Galette include o varietate de deserturi artizanale și preparate inspirate din bucătăria franțuzescă, de la cele clasice, cum sunt celebrele croissante și omlete franțuzești, ouă Benedict, croque madame și French toast, până la preparate moderne precum New York Roll, Steak & Eggs sau cheeseburgerul signature al casei, înnobilat cu ingrediente bine alese. Printre atracțiile meniului se numără Salata Signature a Chefului, o combinație de ingrediente proaspete precum roșii suculente, brânză blu și piept de pui fraged, desăvârșită de un dressing subtil pe bază de oțet balsamic. Pentru a completa experiența culinară, echipa La Galette a adăugat în meniu cafeaua de specialitate prăjită în București, de către Origo.

Designul localului, realizat în colaborare cu firma CUMULUS, este inspirat de naturalețea viziunii culinare. Spațiul este decorat în nuanțe calde de crem și maro, sugerând simplitatea și eleganța, cu jocuri de texturi și materiale fluide, care amintesc de aluatul care stă la baza experienței La Galette.

„Transformarea La Galette marchează începutul unui amplu program de renovare care va continua pe tot parcursul anului 2025 la Pullman Bucharest World Trade Center. În cadrul acestei inițiative, ne propunem să modernizăm spațiile destinate evenimentelor și întâlnirilor, începând cu Sala Darclée. Amplasată ideal în imediata apropiere a lobby-ului impresionant al hotelului, această sală va deveni o locație de referință pentru evenimente private și corporative, de la recepții elegante de tip cocktail până la întâlniri de afaceri la cel mai înalt nivel”, a declarat Mincho Pachikov, Director General al Pullman Bucharest World Trade Center.

În ianuarie, La Galette își deschide ușile cu un eveniment de referință, Fête des Galettes

Inspirat de celebra Galette des Rois, o tradiție culinară franceză legată de sărbătoarea Epifaniei din 6 ianuarie, acest eveniment îmbină istoria și gastronomia. Această zi, care celebrează vizita magilor la Pruncul Iisus, a evoluat în Franța într-un eveniment gastronomic și social, menit să aducă oamenii împreună.

În spiritul acestei tradiții, desertul emblematic este pregătit dintr-o crustă de foietaj crocantă, umplută cu frangipane, un amestec fin de cremă de migdale, unt, zahăr și ouă. Elementul surpriză al acestei delicatese îl reprezintă figurina mică, sau „fève”, ascunsă în interior. Cel care găsește figurina devine regele sau regina zilei, perpetuând bucuria și magia tradiției. În cadrul Fête des Galettes, oaspeții se vor putea bucura de emblematicul desert pe toată perioada lunii ianuarie.

“Fête des Galettes este mai mult decât un eveniment culinar; este o oportunitate de a aduce în prim-plan o tradiție franceză autentică, reimaginată într-o manieră modernă și elegantă pentru publicul bucureștean” a declarat Mincho Pachikov, General Manager Pullman Bucharest World Trade Center.