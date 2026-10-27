Putin a acuzat UE și NATO că prelungesc războiul din Ucraina, într-o convorbire telefonică cu liderii nordici

Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți, în timpul unei convorbiri telefonice cu președintele finlandez Alexander Stubb și premierul norvegian Jonas Gahr Stoere, că ‘politica de confruntare’ a UE și NATO duce la o ‘prelungire’ a luptelor în Ucraina, relatează AFP.

Putin a reiterat de asemenea ‘cauzele principale’ care stau la baza conflictului și a subliniat că ‘o pace justă și durabilă’ este posibilă doar dacă se vor lua în considerare ‘pe deplin’ interesele Rusiei, a precizat Kremlinul într-un comunicat.

Cei trei lideri au salutat acordul privind reluarea discuțiilor trilaterale dintre Rusia, Ucraina și SUA în prima jumătate a lunii noiembrie la Abu Dhabi.

Ei au convenit totodată să continue ‘contactul direct prin telefon’, se arată în comunicat.

Liderii Finlandei și Norvegiei i-au transmis marți președintelui rus că atacurile asupra sectorului energetic și a infrastructurii Ucrainei trebuie să înceteze, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe Telegram, după o discuție cu Stubb și Stoere, relatează Reuters.

Președintele finlandez și premierul norvegian ‘i-au transmis clar liderului rus că sunt necesari pași concreți pentru o dezescaladare în ceea ce privește sectorul nostru energetic și infrastructura’, a mai spus Zelenski.