Putin semnalează disponibilitatea de a relua discuțiile trilaterale despre Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin a semnalat joi disponibilitatea de a relua discuțiile trilaterale pentru a pune capăt războiului din Ucraina după o întâlnire cu emisarul american Steve Witkoff, informează vineri dpa.

”Am convenit că suntem pregătiți să reluăm contactele noastre trilaterale”, i-a declarat președintele Putin lui Pavel Zarubin, corespondent pentru televiziunea de stat rusă, referindu-se la discuțiile anterioare care au implicat reprezentanți din Rusia, Ucraina și Statele Unite.

Witkoff s-a întâlnit cu Putin la Sankt Petersburg, la o zi după ce a purtat discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu oficiali europeni.

După întâlnire, consilierul președintelui rus, Iuri Ușakov, a declarat că noi negocieri între Moscova, Kiev și Washington ar putea avea loc la mijlocul lunii noiembrie.

Liderul de la Kremlin a spus că discuțiile se vor concentra pe asigurarea securității pentru Ucraina și Rusia după ce va fi încheiat un acord de pace. Scopul vizează să se ajungă la o ”soluție finală”, mai degrabă decât la o înțelegere temporară după încetarea ostilităților, a spus el, respingând din nou ideea unui armistițiu.

Putin a spus că Witkoff a sugerat ca discuțiile despre securitatea viitoare a Ucrainei și Rusiei să abordeze, de asemenea, securitatea europeană, o idee pe care a susținut-o în principiu.

”Vom vedea cum se dezvoltă situația în următoarele zile”, a mai declarat președintele Putin.

Președintele rus Vladimir Putin, care a ordonat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, a acuzat în repetate rânduri Ucraina că vrea să continue războiul, susținând în același timp că Moscova nu dorește acest lucru.

El a reiterat, de asemenea, afirmația că zonele din estul Ucrainei ocupate de ruși nu sunt teritoriu ucrainean.

”Poziția mea în această chestiune este, înainte de toate, că acesta nu este teritoriul lor, ci teritoriul Rusiei istorice”, a spus președintele Putin.