Radu Oprea, despre controalele la unităţile turistice: Competenţele sunt partajate între instituţii

Ministrul Economiei şi Turismului, Radu Oprea, afirmă că a modificat un ordin de ministru care datează de peste zece ani şi conform căruia administratorii de unităţi turistice trebuia să facă doar dovada că firma este înregistrată legal, iar pentru alte documente ei dădeau doar declaraţii pe proprie răspundere. ”Acum am cerut suplimentar şi partea de documentaţie referitoare la autorizaţia de construire, sau alte documente”, arată ministrul. Oprea adaugă că, în condiţiile în care atribuţiile de control pentru unităţile turistice sunt partajate între mai multe instituţii, a discutat cu şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, pentru a facilita colaborarea între instituţiile care au atribuţii de control.

”Eu am schimbat ordinul de ministru, un ordin din 2013, în care spiritul acestui ordin era buna credinţă a antreprenorului care dădea declaraţii pe propria răspundere că se conformează legii şi ceream doar partea de înregistrare la Registrul Comerţului. Acum am cerut suplimentar şi partea de documentaţie referitoare la autorizaţia de construire, sau alte documente, după caz, că în cazul pontoanelor, spre exemplu, nu e nevoie de autorizaţie de construire, dar sunt documente de proprietate, sunt documente care atestă proprietatea asupra acelui obiectiv de cazare. Deci am schimbat ordinul de ministru”, a declarat Radu Oprea, vineri seară, la B1 TV.

Ministrul Turismului a explicat că atribuţiile de control în ceea ce priveşte funcţionarea unităţilor turistice sunt partajate între mai multe instituţii.

În ceea ce priveşte autorizaţia de securitate la incendiu, Radu Oprea a precizat că ministerul de resort cere acest document în momentul în care un operator din domeniul turismului cere clasificarea unei unităţi turistice.

În momentul în care se constată că nu există autorizaţia de securitate la incendiu, ministerul informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.

În acest context, Radu Oprea a precizat că a discutat deja cu Raed Arafat pentru a găsi soluţii pentru simplificarea colaborării între instituţiile cu atribuţii din control în domeniul turismului.

”Pot să vă spun că am vorbit cu domnul Arafat pentru a ne aşeza împreună şi revedea toate procedurile legale, astfel încât lucrurile să funcţioneze mai uşor între instituţiile care au competenţe partajate. Dacă mergem într-un control mixt, lucrurile sunt simple, pentru că atunci se poate întocmi un proces-verbal rapid, pe loc, dacă nu, trebuie să ne informăm unul pe celălalt şi să găsim modalităţile, termenele de răspuns astfel încât ele să fie rapide, să fie imediate”, a adăugat Radu Oprea.

Conform acestuia, în ceea ce priveşte unităţile turistice, ”partea pe care o face Ministerul Turismului este cea de certificare a unui standard de calitate a ceea ce găsim într-o cameră de pensiune, hotel, bungalow etc”.