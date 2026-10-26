Raluca Turcan: Măsurile anunțate de Guvernul Niculescu după valul de violențe din școli sunt dezamăgitoare

Deputatul PNL Raluca Turcan a declarat că măsurile anunțate de Guvernul Niculescu după valul de violențe din școli sunt ”dezamăgitoare”, nu au termene, nu au responsabili, nu au bugete alocate.

”Când vrei să îngropi o problemă, faci o comisie. Sau, în varianta guvernului Niculescu, un grup de lucru. Îmi pare rău să spun asta, dar măsurile anunțate de guvernul Niculescu după valul de violențe din școli sunt dezamăgitoare: nu au termene, nu au responsabili, nu au bugete alocate. Câteva întrebări apar în mod natural. Mai mulți paznici, dar cine îi plătește? Școlile și primăriile, cu bugetele lor deja strânse?! Mai mulți consilieri psihologici, dar câți, de unde și din ce bani? Avem mare nevoie de mai mulți consilieri însă ești credibil când spui sursa de finanțare! Însă, nimeni nu spune nimic. Un mecanism de reacție rapidă cu patru ministere. Adică patru ministere și niciun responsabil…”, a scris duminică Turcan pe Facebook.

Ea a adăugat că lipsesc complet măsurile pe care le-a propus deja, împreună cu colegii săi, în proiecte de lege depuse în Parlament: consiliere psihologică pentru elevii cu probleme emoționale sau comportamente de risc, monitorizare audio-video în școli, interzicerea telefoanelor pe toată durata cursurilor, inclusiv în pauze, cu depozitarea lor în spații special amenajate, protecția copiilor sub 18 ani față de conținutul nociv online: violență, autovătămare, pornografie, cruzime, fără conturi pe rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, fără acordul părinților.

”Aceste proiecte poartă semnăturile unor parlamentari de la PNL, UDMR, USR și PSD. Dacă există voință, le putem adopta chiar de mâine. Copiii noștri nu au nevoie de încă un grup de lucru. Au nevoie să luăm odată măsuri concrete pentru protecția lor”, a conchis Turcan.