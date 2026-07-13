Rata anuală a inflației a scăzut la 10,42% în luna iunie, de la 10,85% în luna mai, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,67%, mărfurile nealimentare cu 12,29%, iar mărfurile alimentare cu 5,75%, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

‘Indicele prețurilor de consum în luna iunie 2026 comparativ cu luna mai 2026 a fost 100,06%. Rata inflației de la începutul anului (iunie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,8%. Rata anuală a inflației în luna iunie 2026 comparativ cu luna iunie 2025 a fost 10,4%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (iulie 2025 – iunie 2026) față de precedentele 12 luni (iulie 2024 – iunie 2025) a fost 9,8%’, se arată în comunicatul INS.

Potrivit sursei citate, indicele armonizat al prețurilor de consum în luna iunie 2026 comparativ cu luna mai 2026 a fost 99,94%. Rata anuală a inflației în luna iunie 2026 comparativ cu luna iunie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a fost 9,2%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (iulie 2025 – iunie 2026) față de precedentele 12 luni (iulie 2024 – iunie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,6%.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.