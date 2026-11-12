Rata anuală a inflației își continuă creșterea și ajunge la 6,9% în octombrie

Rata anuală a inflației a continuat să crească și în luna octombrie și a ajuns la 6,9%, de la 6,6% în septembrie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, publicate joi.

‘Este a doua lună consecutivă în care inflația anuală își continuă creșterea și atinge nivelul de 6,9%. Astfel, rata anuală a inflației, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 6,94%, cele mai mari creșteri de prețuri înregistrându-se și de această dată tot la servicii, 11,23%. În același interval de timp, prețurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 7,66%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 3,07%’, se arată în comunicatul de la Statistică.

În octombrie, prețurile au fost mai mari cu 0,82% față de septembrie 2026. Rata inflației de la începutul anului (octombrie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 6,3% în timp ce rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2025 – octombrie 2026) față de precedentele 12 luni (noiembrie 2024 – octombrie 2025) a fost 9,0%.

‘Indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC) – indicator pentru determinarea inflației la nivelul statelor membre ale UE – în luna octombrie 2026 comparativ cu luna septembrie 2026 a fost 100,96%. Rata anuală a inflației în luna octombrie 2026 comparativ cu luna octombrie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a fost 7,0%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2025 – octombrie 2026) față de precedentele 12 luni (noiembrie 2024 – octombrie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,3%’, precizează sursa citată.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 6,1%, de la 5,5% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va coborî la 3,4% la sfârșitul lui 2027, față de 2,9% anterior, potrivit datelor prezentate în luna august de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

În Minuta ședinței de politică monetară a Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României (BNR) din 8 octombrie 2026, banca centrală arăta, însă, că rata anuală a inflației va crește până la sfârșitul anului 2026, urmând să depășească nivelul de 6,1% anticipat în prognoza din august, pe fondul scumpirii combustibililor și energiei, al majorării cotațiilor materiilor prime și al evoluției cursului de schimb.