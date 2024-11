Reduceri generoase la Târgul de Turism, în agenţii sau online

Românii par a fi tot mai dispuşi să achiziţioneze pachete turistice, în ţară sau în străinătate, cu mult timp înainte de a pleca în vacanţă, datorită ofertelor tentante şi reducerilor pe care agenţiile de turism le promovează intens pe perioada Târgului de Turism din toamnă şi care ajung până la 77%.

Încă de joi, de la deschiderea Târgului de Turism al României, ajuns la a 50-a ediţie, Centrul Expoziţional de la Romexpo era asaltat de sute de oameni, care căutau cele mai bune oferte şi reduceri turistice şi cele mai bune sfaturi din partea consultanţilor. Turoperatori de renume ocupă zeci de metri pătraţi expoziţionali, au panotaje cu reduceri semnificative, materiale promoţionale diverse, toate acestea cu scopul de a atrage cât mai mulţi cumpărători.

În anumite zone ale târgului, direcţiile de turism ale consiliilor judeţene încearcă să atragă curioşii spre ofertele de cazare şi petrecere a vacanţelor în România cu ajutorul ansamblurilor folclorice, preparatelor culinare tradiţionale, vinurilor şi băuturilor de soi.

Oferta turistică este extrem de generoasă şi în străinătate. Turcia, Bulgaria, Grecia, Egipt, Tunisia, Malta, Croaţia şi alte zone turistice de interes îi atrag ca un magnet pe românii dornici să-şi petreacă concediile pe alte meleaguri. Consultanţii turoperatorilor le fac acestora mai multe oferte speciale, adaptate fiecăruia după buget, dorinţe şi posibilităţi.

*Ana Maria Voican, manager vânzări la BIBI Touring Touroperator, specializat pe vacanţe în România, spune că agenţia a pregătit numeroase oferte cu reduceri de până la 50%, disponibile doar pe durata Târgului de Turism.

„Oferta este una destul de generoasă. Cele mai mari reduceri sunt pentru litoralul românesc, în unităţi clasificate superior, care oferă servicii complete de masă şi activităţi pentru turişti. Sigur, mai sunt zone turistice importante cum ar fi Băile Felix, Băile Herculane, Băile Govora, Căciulata, unde turiştii pot merge pe zona aceasta de relaxare, spa, tratamente, beneficiind astfel de toate ofertele pe care le avem pregătite, undeva la 40-45%”, a declarat pentru AGERPRES reprezentanta BIBI Touring Touroperator.

Aceasta a precizat că la un hotel de trei stele din Venus reducerea este de 53 lei pe noapte pentru un sejur de 4 zile, fără masă. La hotelurile de cinci stele din Mamaia, unde se aplică, de asemenea, o reducere, tariful este la 320 de lei pe noapte pentru sejururi de cinci-şase zile, cu demipensiune.

Pentru anul 2025, Bibi Touring Touroperator estimează o creştere a rezervărilor la nivel naţional de 15% faţă de 2024 şi o creştere a tarifelor cu 8-15% . Vacanţele achiziţionate în această perioadă prin programul „Înscrieri timpurii” pentru anul 2025 au tarife similare sau chiar mai mici decât cele cumpărate în 2024, la tarif standard, menţionează agenţia.

*Mai mulţi operatori economici din turism au ales să nu fie prezenţi fizic la această ediţie a Târgului de Turism al României, preferând să activeze doar online în această perioadă.

Astfel, turoperatorul DAL Travel a pus la dispoziţia celor interesaţi un stand virtual pe site-ul agenţiei, în perioada 21-25 noiembrie, în care sunt prezentate peste 50 de circuite noi, multe dintre ele lansate în premieră pe piaţa turistică din România. Compania a pregătit reduceri de până la 200 de euro/persoană, oferte speciale la mai bine de 130 de circuite, cu tarife începând de la 990 euro/persoană, oferind astfel turiştilor oportunitatea de a-şi planifica vacanţele din timp, cu discounturi atractive. Totodată, pentru a răspunde cererilor în creştere din ţară, DAL Travel a lansat plecări în circuite turistice şi din Cluj, urmând să extindă această opţiune şi pentru turiştii din alte oraşe importante din ţară.

*Şi IRI Travel a organizat Târgul Online de Turism, în intervalul 20-27 noiembrie.

„Ofertele noastre speciale pentru târgul online de turism implică reduceri de 3-15% în plus adăugate la reducerile clasice de Early Booking / Înscrieri Timpurii, care pot ajunge până la o reducere totală de 40% faţă de tarifele standard”, a declarat Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel, citat într-un comunicat.

Cele mai solicitate destinaţii în această perioadă şi reducerile valabile pe perioada Târgului Online de Turism sunt pentru Bulgaria – Albena, Nisipurile de Aur, Sunny Beach, Nessebar, Obzor şi Kavarna; Grecia – Thassos, Halkidiki, Corfu, Riviera Olimpului, Paralia Katerini; Turcia – Antalya (Side, Belek, Kemer şi Alanya). Tamis residence , hanioti, halkidiki 241 euro 2 pesroane/7 zile,

*O soluţie de mijloc a găsit Paralela45, care a organizat târgul de turism online şi offline, „Travel Hub by Paralela45”, în agenţiile proprii, între 20 şi 25 noiembrie, cu vacanţe pe toate continentele mai ieftine cu până la 45%. În campania cu cele mai mari reduceri din an intră vacanţele de sărbători în Laponia şi circuitele de final de an în Europa, Africa, Asia, vacanţa de Revelion în Antalya, Sharm el Sheikh, Hurghada, Dubai, dar şi pentru vara 2025, sejururile în Turcia, Grecia, Italia, Spania, Cipru, Egipt.

*Cea mai mare reducere procentuală oferită de Christian Tour la târg este de 77% pentru vacanţele verii viitoare, cu charter autocar spre Riviera Olimpului în Grecia, începând de la 94 euro/persoana/sejur. Compania oferă, de asemenea, reduceri de până la 49% pentru sejururile la plajă cu zbor charter în Antalya, Creta, Rhodos, Zakynthos, Corfu, Sharm El Sheikh, Hurghada, Tunisia şi altele, la acestea adăugându-se şi o extra-reducere de 150 de euro per cameră. Şi cei care optează pentru vacanţe exotice, în perioada următoare şi până în aprilie, se vor bucura de reduceri de până la 400 euro / cameră la sejururile în Dubai, Maldive, Thailanda, Kenya, Zanzibar. Pentru vizita la casa lui Moş Crăciun din Laponia, Christian Tour a pregătit o ofertă ispecială: pachetul cu zbor charter şi cazare de 4 nopţi porneşte de la 985 de euro de persoană.

*Dertour are în portofoliu vacanţe pentru toate bugetele. Cel mai ieftin pachet este în Bulgaria, unde două zile cu mic dejun inclus pot fi achiziţionate cu 25 euro/ persoană. La polul opus, cei care îşi doresc o escapadă de lux pot opta pentru un sejur de 21 de nopţi în Maldive, la 25.064 euro/persoană. Acesta este, de altfel, cel mai scump pachet pus la dispoziţie de către Dertour, în prezent.

*Târgul de Turism a adus, de asemenea, reduceri de 50% şi la biletele de avion de la compania aeriană românească AnimaWings. Doar pe durata târgului, călătorii îşi pot achiziţiona biletele de avion cu 50% reducere de pe site-ul oficial al companiei aviatice şi din reţeaua partenerilor autorizaţi. Promoţia include toate zborurile din portofoliul companiei, atât pe rutele interne operate de AnimaWings – Iaşi, Cluj, şi Oradea, cât şi rute externe aflate la mare căutare, precum Dubai, Marrakesh, Paris, Larnaca sau Stockholm. O noutate exclusivă lansată de AnimaWings sunt şi voucherele cadou Gift Ticket, care reprezintă bilete de avion la preţ fix, nenominale, valabile pentru călătorii flexibile oricând în următoarele şase luni, la preţuri atractive. AnimaWings a lansat şi abonamentele corporate pentru bilete de avion, cu tarife fixe pentru biletele pe rute interne şi pe o selecţie de rute externe, pachetele fiind adaptate după nevoile fiecărei companii ca număr de bilete sau destinaţii.

*Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT), participant strategic tradiţional la Târgul de Turism al României, a precizat că alături de târgul de turism de la Romexpo, există agenţii care organizează târguri de turism în propriile sedii, pe care le vor ţine deschise şi pe perioada weekend-ului. În plus faţă de târgul tradiţional, în această perioadă vor fi organizate, în paralel, şi târguri online de turism de către mai multe agenţii de turism.

„Târgul de Turism este o foarte bună ocazie pentru ca turiştii să îşi aleagă vacanţa ideală, în funcţie de destinaţie şi mai ales de bugetul fiecăruia”, declară Alin Burcea, preşedintele ANAT, citat într-un comunicat.

Conform ANAT, vizitatorii târgului vor putea explora o gamă diversificată de pachete turistice, ideale atât pentru escapadele din perioada sărbătorilor de iarnă, cât şi pentru vacanţele planificate pentru anul viitor. Cu 110 companii participante, din 12 ţări (Austria, Bulgaria, Egipt, Grecia, Israel, Italia, România, Spania, Teritoriile Palestiniene, Tunisia, Ungaria, Vietnam), târgul propune reduceri de până la 50% pentru pachetele achiziţionate în cele 4 zile de desfăşurare. Pentru sărbătorile de iarnă, aceştia pot alege experienţe autentice dintr-o varietate de destinaţii locale, precum Bucovina şi Maramureş, sejururi în staţiuni montane: Călimăneşti, Predeal, Sinaia sau Poiana Braşov, dar şi escapade liniştite în Buzău, Sibiu şi Hunedoara.

Pentru cei care doresc să trăiască atmosfera de Crăciun în marile capitale ale lumii, târgul oferă city break-uri în oraşe faimoase, precum Londra, Viena, Praga, Berlin, Paris, Madrid sau Amsterdam. Pentru Revelion, expozanţii propun destinaţii exotice de vis, precum Maldive, Thailanda, Mauritius, dar şi locaţii populare cum sunt Dubai, Abu Dhabi şi Egipt. Aceste destinaţii sunt ideale pentru o vacanţă de lux, relaxare şi peisaje spectaculoase.

În cadrul târgului, vizitatorii pot găsi oferte excelente pentru vara 2025, cu reduceri de până la 50% pentru pachete all-inclusive sau demi-pensiune în staţiuni cunoscute din Bulgaria, Turcia, Croaţia, Grecia, dar şi pe litoralul românesc, precum Mamaia, Eforie Nord şi Vama Veche. De asemenea, ediţia de toamnă a Târgului de Turism al României promovează şi vacanţele culturale şi experienţiale. Cei pasionaţi de călătorii tematice pot opta pentru circuite în Japonia, Vietnam sau Peru. În plus, evenimentul aduce în prim-plan programe de ecoturism, wellness şi soluţii complete pentru planificarea vacanţelor, de la bilete de avion la pachete all-inclusive.

Târgul de Turism al României – ediţia de toamnă 2024 a debutat joi la Romexpo.