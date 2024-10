Revolut vrea să lanseze sucursala locală din România în decembrie

Revolut vrea să lanseze o sucursală în România în luna decembrie a acestui an, după ce anul trecut anunţa lansarea în primul trimestru din 2024, conform informaţiilor prezentate luni, în cadrul unei conferinţe, de reprezentanţii băncii.

Gabriela Simion, general manager sucursala Revolut România, a declarat că întârzierea nu a avut legătură cu probleme întâmpinate pe piaţa locală.

„Din 2021 am început să oferim clienţilor români IBAN-uri locale în cadrul unui parteneriat cu o entitate bancară locală. Un an mai târziu, am iniţiat demersurile de reglementare pentru înfiinţarea unei sucursale locale în România, fiind înregistrată în registrul „Sucursale ale instituţiilor de

credit din alte state membre”, la Banca Naţională a României”, a precizat Gabriela Simion, General Manager Revolut Bank UAB Sucursala România.

De asemenea, Antoine Le Nel, chief growth & marketing officer, partener şi membru al Comitetului Executiv Revolut, a explicat că banca are intenţia de a deschide o sucursală în cadrul pieţelor în care operează.

El a precizat că deschiderea unei sucursale în România nu va însemna prezenţa fizică pe piaţa locală, cel puţin în viitorul apropiat.

„Actuala structură a portofoliului nostru ne permite să avem un business solid şi profitabil, indiferent de contextul macro-economic. Avem atât produse specific bancare, cât şi produse de lifestyle, investiţii, criptomonede, toate în acelaşi loc, în aceeaşi aplicaţie. Şi asta ne permite ca, indiferent de nivelul dobânzii sau de evoluţia pieţei în general, să continuăm să creştem”, a declarat Antoine Le Nel, Chief Growth and Marketing Officer.

Acesta a adăugat că, acum, modelul de business al Revolut, care este unul axat pe produse scalabile la nivel global, a trecut într-o nouă etapă – cea a consolidării operaţiunilor şi a localizării produselor, pe măsură că baza clienţi creşte.

„În consecinţă, avem planuri mari în continuare în România. Planurile noastre sunt să continuăm să creştem în această piaţă, unde clienţii ne privesc cu multă simpatie şi încredere, şi să devenim principalul cont bancar pentru milioane de utilizatori. Vrem să fim prima opţiune de digital banking pentru clienţii români şi să răspundem nevoilor financiare, indiferent de etapa de viaţă în care se află”, a declarat Antoine Le Nel.

Potrivit acestuia, dacă la sfârşitul anului trecut, compania avea 38 de milioane de clienţi, creşterea susţinută din 2024 va duce compania la peste 50 de milioane de clienţi până la finalul anului.

„Am deschis sucursale în Irlanda, Franţa, Spania, Olanda, zilele trecute a devenit operaţională sucursala locală din Germania şi cea din România va fi funcţională până la final de an. Aceasta este următoarea provocare pentru noi – să rămânem globali, devenind relevanţi din perspectiva nevoilor clienţilor locali. Pe termen lung, ne propunem să continuăm să ne extindem operaţiunile, dar şi să devenim cât mai locali posibil, să fim prima opţiune de cont bancar principal, care integrează toate serviciile financiare de care clienţii au nevoie: plăţi, credite, economii, investiţii, debit direct, conturi pentru copii etc.”, a adăugat el.

La rândul său, Mariia Lukash, Head of Growth regiunea CEE, a explicat că transformările din perioada următoare vor da mai mult avânt şi produselor destinate clienţilor din zona de business (întreprinderi, antreprenori).

„În 2024, România a fost una dintre pieţele noastre principale, cu cea mai mare creştere a bazei de clienţi Revolut Business. Am adăugat, în medie, peste 1.000 de clienţi noi Revolut Business pe lună. De când am început să oferim servicii companiilor şi firmelor de pe piaţa locală, clienţii B2B au efectuat tranzacţii de peste 5,8 miliarde de euro pe piaţa locală şi procesăm lunar tranzacţii de peste 345 milioane de euro pentru clienţii Revolut Business, din diverse industrii (consultanţă, turism, e-commerce, IT, marketing şi publicitate). Volumul total al tranzacţiilor acceptate de clienţii noştri B2B s-a multiplicat de 5 ori pe parcursul ultimelor 12 luni complete. Suntem convinşi că şi în această verticală vom continua să creştem, pe măsură ce vom aduce tot mai multe soluţii de acquiring şi modalităţi de încasare de plăţi, iar sucursala locală va ajuta şi din acest punct de vedere”, a mai spus aceasta.

De altfel, banca a anunţat recent ca a început implementarea progresivă a IBAN-ului local românesc, care va fi furnizat, din ultimul trimestru al anului, de către sucursala din România a băncii.

„Toate conturile Revolut din România vor migra de la IBAN-urile puse la dispoziţie de un partener local la IBAN-urile oferite de sucursala locală Revolut. Migrarea se va realiza etapizat, până la sfârşitul anului, şi va permite companiei să răspundă nevoilor specifice ale clienţilor locali”, se arăta într-un comunicat al băncii.