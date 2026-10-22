Rogobete: Am reușit să identificăm și să realocăm 150 de milioane de lei pentru Unitățile de Primiri Urgențe și serviciile de ambulanță

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat joi că, împreună cu echipa sa, a identificat și realocat 150 de milioane de lei pentru finanțarea Unităților de Primiri Urgențe și a serviciilor de ambulanță din întreaga țară.

‘Am făcut acest lucru printr-o reașezare responsabilă a resurselor existente. Am identificat proiecte pentru care anumite mecanisme pot fi amânate cu 30-40 de zile, până la rectificarea bugetară, fără a compromite continuarea acestora. La rectificarea bugetară, aceste sume vor trebui reîntregite, astfel încât proiectele să își continue parcursul’, a susținut Rogobete pe Facebook.

Potrivit acestuia, presiunea asupra sistemului de medicină de urgență era deja foarte mare, încât, în eventualitatea unei situații de urgență majoră, riscul unui blocaj era greu de evitat.

‘Am spus încă din prima zi că prioritatea mea este să reduc această tensiune și să mă asigur că fiecare pacient care ajunge într-o unitate de primiri urgențe poate beneficia de îngrijirile medicale de care are nevoie. (…) Nu putem permite ca dificultățile bugetare să se transforme într-o criză a sistemului de urgență. Nu putem lăsa medicii, asistenții și echipajele de ambulanță să lupte pentru viața oamenilor fără resursele necesare’, a mai afirmat ministrul Sănătății.