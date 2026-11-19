Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat joi că este necesară reducerea timpului de așteptare al pacienților români pentru accesul la medicamente inovative, subliniind că autoritățile trebuie să continue colaborarea cu industria farmaceutică pentru dezvoltarea unor programe care să faciliteze accesul la tratamente noi.

Rogobete a transmis un mesaj video la Forumul ‘2026 – 30 de ani ARPIM: Inovația care duce sănătatea mai departe’, organizat cu prilejul împlinirii a 30 de ani de activitate a Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente.

‘La mulți ani ARPIM! 30 de ani de când sunteți alături de sistemul de sănătate din România. Vreau să vă mulțumesc pentru toată activitatea pe care o desfășurați și pentru binele făcut sistemului de sănătate în toată această perioadă. (…) În ultimii cinci ani de zile am colaborat mult pentru dezvoltarea sistemului de sănătate, pentru regândirea modului în care introducem mai multe inovații în sistem, pentru regândirea modului în care tarifăm medicamentele și până la urmă pentru creșterea accesului oamenilor la medicamentele de care au nevoie. Nu ne oprim aici pentru programe noi care să crească accesul oamenilor la inovație. Cred că a sosit timpul ca împreună, stimați colegi, să reducem timpul lung de așteptare al românilor până au acces la medicamente inovative’, a afirmat ministrul.