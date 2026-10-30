România a condamnat la OSCE atacurile sistematice ale Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră

România a condamnat atacurile sistematice ale Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), în cadrul Forumului de Cooperare în domeniul Securității de miercuri și la Consiliul Permanent de joi, la care au luat parte cele 57 de state participante și Partenerii pentru Cooperare ai Organizației, transmite Ministerul Afacerilor Externe.

‘În completarea demersurilor de informare a aliaților și partenerilor din UE și NATO, România a atras atenția statelor participante OSCE asupra actului de sabotaj coordonat de Federația Rusă, care a provocat incendiul din 14 septembrie 2026 din incinta platformei industriale Carfil din Brașov’, arată sursa citată.

În acest context, România a prezentat rezultatele investigației autorităților române, în cooperare cu statele aliate, și a atras atenția asupra gravității incidentului. Partea română a subliniat că acesta ‘se înscrie în seria tot mai amplă și mai complexă de acțiuni parte a războiului hibrid’.

În egală măsură, România a condamnat ‘atacurile sistematice ale Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră, soldate cu victime, atrăgând atenția că acestea constituie încălcări ale dreptului internațional și pun în pericol siguranța și libertatea de navigație în Marea Neagră’. Totodată, au fost expuse încălcările spațiului aerian național al României, ca urmare a intensificării atacurilor Rusiei asupra infrastructurilor civile din Ucraina.

În reacție, peste 40 de state participante la OSCE au exprimat solidaritatea cu România. Alături de celelalte state participante, România a reafirmat sprijinul pentru Ucraina, în contextul războiului de agresiune al Rusiei, pledând pentru încetarea focului și crearea unor condiții favorabile pentru o pace negociată cuprinzătoare, justă și durabilă.

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, formată din 57 de state participante, este cea mai mare organizație regională de securitate. OSCE a fost creată pentru menținerea păcii, securității și stabilității în Europa, prin prevenirea, gestionarea și reducerea riscurilor.

Principalele structuri pentru consultări și decizii la nivelul organizației sunt Consiliul Permanent, care se ocupă de chestiuni politice, și Forumul de Cooperare în domeniul Securității, care gestionează aspecte politico-militare.