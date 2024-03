România a început „anul electoral” cu un deficit bugetar record

Nici nu a început bine anul 2024, că România este deja într-o gaură bugetară fără precedent, atât ca pondere în PIB, cât și valoare absolută. Ultimele date de la Ministerul de Finanțe arată un deficit bugetar de aproape 8 miliarde de lei chiar din luna ianuarie, o lună care, în alți ani, obișnuia să fie una cu excedent bugetar.

Deficitul bugetului consolidat a fost de 0,45% din PIB în luna ianuarie a acestui an, comparativ cu 0,25% din PIB în prima lună a anului trecut, potrivit datelor Ministerului Finanţelor. Mai precis, execuţia bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2024 s-a încheiat cu un deficit de 7,89 miliarde de lei faţă de deficitul de 4,02 miliarde de lei aferent lunii ianuarie 2023, se arată în documentul de la Finanţe. Vorbim, așadar, de un deficit bugetar aproape dublu față de prima lună a anului trecut, în condițiile în care nici anul trecut nu a fost o situație fiscală prea fericită.

Situația este cu atât mai alarmantă cu cât, în mod tradițional, luna ianuarie era una în care țara noastră marca un excedent bugetar, pe fondul încasărilor de început de an ale taxelor și impozitelor. În luna ianuarie a anului 2017, România înregistrase un excedent bugetar de peste 3 miliarde de lei, iar un an mai târziu, în 2018, surplusul de la începutul anului fusese de aproape două miliarde de lei. Anii precedenți au fost, de asemenea, cu o lună ianuarie pe plus, cel mai bun start al anului fiind cel din 2016, când Ministerul de Finanțe anunța un excedent bugetar de aproape 5 miliarde de lei, echivalentul a 0,6% din PIB. Tradiția excedentului bugetar din prima lună s-a rupt în anul 2020, când s-a înregistrat „primul ianuarie” cu deficit, dar și atunci vorbeam de o sumă de doar 460 de milioane de lei, adică 0,04% din PIB. În anii care au urmat, luna ianuarie a continuat să fie pe deficit, fiind mai mult decât clar că era excedentelor bugetare de început de an se terminase. Aparent, doar în România, pentru că sunt state în Europa, dar și în lume care au anunțat excedent bugetar pentru luna ianuarie, lună în care România a raportat un deficit bugetar fără precedent. Astfel, vecinii bulgari au raportat un surplus bugetar de 0,2% din PIB, în timp ce Marea Britanie a raportat un excedent record pentru luna ianuarie, fiind cel mai mare din ultimii 30 de ani. Până și Argentina, o țară cu grave probleme financiare, a raportat pentru luna ianuarie excedent bugetar, acesta fiind primul surplus înregistrat în ultimii 12 ani. Sigur, aceste comparații pot să nu fie neapărat concludente, mai ales că vizează o singură lună, însă sunt suficiente cât să ne dăm seama de un lucru: felul în care a început România anul 2024 din punct de vedere fiscal este unul fără precedent, iar o îmbunătățire a situației financiare a țării nu se întrevede în perioada următoare. Trebuie să precizăm faptul că marea reformă a pensiilor, care implică recalcularea prin care milioane de pensionari vor primi pensii majorate cu zeci de procente, nici nu a intrat în vigoare, acest lucru urmând să se întâmple abia în luna septembrie. Altfel spus, am început anul cu o „gaură” de aproape 8 miliarde de lei fără ca măcar să fi intrat în vigoare deciziile care implică o sarcină bugetară imensă precum noua lege a pensiilor, o adevărată bombă cu ceas, despre care Income Magazine a arătat într-o analiză anterioară că, odată aplicată, va implica încă aproximativ 3-4 miliarde de lei în plus pe lună, iar anual va reprezenta încă 3% din PIB începând din 2025. Într-un mod aparent paradoxal, dar explicabil în contextul faptului că suntem în an electoral, factorul politic nu pare îngrijorat că România a început anul cu un deficit de aproape 8 miliarde de lei. Fostul ministru de finanțe Adrian Câciu a ținut să precizeze, într-o apariție recentă, că încadrarea în ținta de deficit presupune să tai de la investiții. „Dacă vrem o Românie dezvoltată, trebuie să ieşim din paradigma sărăciei”, a spus fostul ministru, care a precizat că „paradigma sărăciei este şi include în ea inclusiv acel deficit de 3% cu orice preț”. În același timp, actualul ministru al finanțelor, Marcel Boloș, a declarat deja că ne pregătește o surpriză în ceea ce privește planul de încasări al ANAF. „Luna februarie este o lună surpriză. Este cea mai săracă din an pentru că este nivelul de venituri al bugetului cel mai mic de peste an şi o să vedeţi în curând o surpriză plăcută pentru ceea ce înseamnă realizarea planului de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.” Niciunul dintre cei doi membri ai Guvernului nu se referă, însă, la nivelul uriaș al cheltuielilor bugetare, care au crescut, de exemplu, în luna ianuarie cu peste 26% față de perioada similară a anului trecut.