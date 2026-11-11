România a oferit SUA să împartă costurile prezenței trupelor americane. Nicușor Dan: Cred că e un beneficiu reciproc

România a înaintat Administrației SUA o ofertă pentru a împărți costurile prezenței trupelor americane în țara noastră, partea română făcând ‘tot ce putea’ în cadrul acestui demers, a declarat, marți, președintele Nicușor Dan.

În cadrul conferinței desfășurate marți la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a făcut referire la rezultatele vizitei efectuate în România de Elbridge Colby, subsecretar pentru Politica de Apărare al SUA, în cadrul căreia partea română a făcut o ofertă de a împărți costurile prezenței trupelor americane.

‘După cum știți, este un proces în curs, demarat de administrația americană, cu niște termene, pe diferitele etape ale acestui proces. Inclusiv a fost un chestionar foarte amplu, pe care noi l-am trimis înapoi, în urmă cu vreo lună și jumătate. Evaluarea de către direcția condusă de domnul Colby s-a terminat. Dosarul pentru întreaga Europă a ajuns la Pete Hegseth. Eu cred că am făcut noi, România, însemnând Ministerul de Externe, Ministerul Apărării, firmele de lobby, tot ce putea să fie făcut pentru ca soluția să fie cât mai bună pentru România. Ne-am inspirat de la ce fac alții, de aici și oferta de a contribui financiar, de a împărți costurile prezenței trupelor americane în România. Există și părți nepublice: locații, echipamente, toate chestiunile astea. Mai departe este o decizie Administrației americane. Nu vreau să fac pronosticuri. Eu cred că România a fost foarte serioasă în acest demers și, așa cum am spus-o tuturor oficialilor americani și cum am spus-o și în intervențiile publice, cred că este un beneficiu reciproc, pentru că conceptul cu care operează Administrația americană este acesta de proiecție a forței și locația pe care România o are și în special baza de la Kogălniceanu este, așa cum s-a dovedit recent, una foarte bună pentru a proiecta forța unei armate ca cea americană în mai multe zone din lume: Orientul Mijlociu, estul Mediteranei, inclusiv zone mai îndepărtate’, a precizat Nicușor Dan.

În cadrul conferinței de presă, șeful statului a fost întrebat cum evaluează în acest moment relația cu Administrația americană, în contextul rezultatului alegerilor intermediare din Statele Unite, și dacă parteneriatul strategic româno-american rămâne la fel de solid ca în anii trecuți.

‘Fără îndoială, toate interacțiunile noastre cu Administrația americană, cu Congresul, au fost (…) nu au avut vreo influență ideologică sau vreun partizanat față de politica internă americană. Am încercat să explicăm interlocutorilor la toate nivelurile de discuții, am încercat să explicăm interlocutorilor avantajele acestui parteneriat pentru România și pentru Statele Unite. De exemplu, vă aduc aminte că, în urmă cu o lună și jumătate, două, la baza Mihail Kogălniceanu a fost o delegație a Congresului, în care au fost doi congresmeni, unul republican, unul democrat’, a răspuns președintele Nicușor Dan.

Subsecretarul pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii, Elbridge Colby, a efectuat, în urmă cu o săptămână, o vizită la București, ocazie cu care a avut întrevederi cu președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu.