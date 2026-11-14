România caută parteneri în Qatar pentru proiecte în energie, infrastructură portuară, turism, transporturi și digitalizare

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir, va conduce, în perioada 15-18 noiembrie, delegația economică a României în Statul Qatar, vizita având ca scop identificarea unor oportunități de afaceri și investiții în domenii strategice, precum energia, turismul, infrastructura portuară, transporturile și digitalizarea.

Conform unui comunicat al ministerului, agenda delegației include întâlniri cu reprezentanți ai Autorității pentru Investiții a Qatarului (QIA), ai Camerei de Comerț și Industrie a Qatarului și ai Qatari Businessmen Association (QBA). De asemenea, sunt prevăzute întrevederi cu Sheikh Faisal bin Thani bin Faisal Al Thani, ministrul Comerțului și Industriei din Qatar, și cu Saad bin Ali Al Kharji, ministrul Turismului. Agenda include și discuții cu reprezentanții grupului Barzan Holdings, activ în industria de apărare și securitate.

Din delegația economică fac parte opt companii românești din sectorul public și privat: Comes SA, producător de utilaje pentru industria petrolului și gazelor, Rig Service SA, specializată în servicii pentru industria petrolieră offshore și energie regenerabilă, Socep SA, operator portuar, Humans.ai, companie de tehnologie specializată în inteligență artificială și blockchain, Autovehicule DAC SA, producător de vehicule comerciale electrice, Ana Hotels, companie din turism și ospitalitate, Compania Națională Romarm SA, din industria de apărare, și Compania Națională ‘Administrația Porturilor Maritime’ SA Constanța, care administrează infrastructura portuară.

În domeniul turismului, vizita vine în continuarea întrevederii de la World Travel Market Londra 2026 dintre ministrul Daniel Zamfir și Saad bin Ali Al Kharji, ministrul Turismului din Qatar.

”Delegația economică a României în Statul Qatar are loc în contextul participării ministrului Daniel Zamfir la cea de-a 22-a Conferință a Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (PP-26). România a găzduit ediția precedentă a conferinței, în 2022, la București”, se menționează în comunicat.